Kunterbuntes für den guten Zweck

Wien (OTS) - Neben der ausgezeichneten medizinischen Versorgung für PatientInnen und Patienten, engagiert sich das Ordensspital auch an zahlreiche Sozialprojekte im In- und Ausland. Eines dieser Projekte ist das Madonna Austrian Hospital in der Stadt Ihitte in Nigeria, wobei das Franziskus Spital seit Anbeginn den Bau des Krankenhauses gefördert hat.

Zu Gunsten dieses Projektes veranstaltet das Franziskus Spital Margareten einen jährlich stattfindenden Flohmarkt. Der Reinerlös fließt in die Verbesserung der Krankenhausqualität und der Anschaffung von medizinischen Geräten.

Beim offiziellen Startschuss am 29. November 2018 wurde auch Mag.a Susanne Schaefer-Wiery, Bezirksvorsteherin des 5. Wiener Gemeindebezirks, fündig. Gemeinsam mit der initiierenden Persönlichkeit des Projektes, der ehrwürdigen Sr. Birgit Dorfmair, machte sie einen Rundgang und gratulierte zur großartigen Organisation und Engagement für das Projekt Madonna Austrian Hospital.

Der Flohmarkt hat am 29. November bis 17 Uhr offen sowie am Freitag, den 30. November 2018, von 8 – 15 Uhr offen: Franziskus Spital Margareten, Nikolsdorfergasse 32, 1050 Wien.



Rückfragen & Kontakt:

FRANZISKUS SPITAL

Mag. Ada Toptani-Lökös

Unternehmenskommunikation

0664/88337961

ada.toptani-loekoes @ franziskusspital.at

www.franziskusspital.at