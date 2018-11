„Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann“ und „ABC Bär“-Adventkalender in ORF eins

Vom 1. bis 24. Dezember mit dem „okidoki“-Kinderprogramm durch den Advent

Mit dem „okidoki"-Kinderprogramm durch den Advent:

Beutolomäus, emsiger Geschenkesack und bester Freund des Weihnachtsmanns, ist aufgeregt, denn der magische Kristall wird den neuen Weihnachtsmann wählen, doch der Kristall wurde manipuliert und er muss sich kurzerhand auf die Suche nach dem wahren Weihnachtsmann machen. Es wird also spannend, wenn „Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann“ ab Samstag, dem 1. Dezember 2018, täglich um ca. 7.10 Uhr (am Feiertag, dem 8. Dezember, um 6.15 Uhr) auf dem Programm von ORF eins steht. Schafft er es bis zum Heiligen Abend, den richtigen Santa Claus zu finden? Gleich danach öffnet der „ABC Bär“ mit seinen Freunden täglich ein Türchen vom Adventkalender, hinter dem sich immer ein nettes Adventspiel zum Mitmachen versteckt. Und am Wochenende erleben Kater Kurt, Christina Karnicnik und Robert Steiner bei „Hallo okidoki“, immer samstags und sonntags ab 8.00 Uhr, eine turbulente Adventzeit.

„Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann“ täglich um ca. 7.10 Uhr

Endlich ist es so weit: Die Bewohner der Weihnachtswelt erfahren, wer ihr neuer Chef wird! Alle hundert Jahre wird dort ein neuer Weihnachtsmann gewählt. Ein strenges Berufungsverfahren soll sicherstellen, dass nur die Besten zum Zug kommen. Voller Vorfreude erwartet Beutolomäus, der Geschenkesack und beste Freund des Weihnachtsmanns, die Ankunft seines neuen Gefährten in der Weihnachtswelt. Als Beutolomäus jedoch den auserkorenen Ruprecht Tumb freudig begrüßen will, erkennt er, dass dieser nicht der neue Weihnachtsmann sein kann. Irritiert macht er sich kurzerhand auf die Suche nach dem wahren Weihnachtsmann! Doch die Uhr tickt!

„ABC Bär“-Adventkalender täglich um ca. 7.25 Uhr

Der ABC Bär und seine Freunde sind in heller Vorfreude: Wann kommt endlich das Christkind? Täglich zählen die Baumhausbewohner, wie oft sie noch schlafen müssen. Und damit das Warten nicht zu langweilig wird, werden Kekse gebacken und Lieder gesungen, wird gebastelt und natürlich täglich ein Türchen vom Adventkalender geöffnet: Dahinter verbirgt sich immer ein hübsches Adventspiel, bei dem auch die Kinder zu Hause mitmachen und mit ein bisschen Glück ein Geschenk gewinnen können.

„Hallo okidoki“ im Advent – immer samstags und sonntags ab 8.00 Uhr

Christina Karnicnik und Robert Steiner erleben eine turbulente Adventszeit. Kater Kurt hat wieder jede Menge verrückte Ideen: Statt einem Christbaum möchte er dieses Jahr einen Mistbaum, er bäckt einen Riesenkeks und bastelt für Christina einen glitzernden Pulli aus Lametta. „Hallo okidoki“-Reporter Tobias spielt beim Weihnachtsmusical „Scrooge“ eine Rolle und gewährt damit einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen. Und wie immer bietet „Hallo okidoki“ jede Menge weihnachtliche Freizeit-, Buch- und Bastel-Tipps zur Freizeitgestaltung in der Adventzeit.

