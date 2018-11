ARBÖ: Erster Einkaufssamstag – die Staus können beginnen!

Alle Jahre wieder: das Weihnachtsgeschäft boomt, die Geschäfte und die Parkplätze sind voll und die Autofahrer nervlich am Ende. Das muss aber nicht sein, meint der ARBÖ.

Wien (OTS) - Pünktlich zum Dezemberstart beginnt nicht nur für viele offiziell die Adventzeit, sondern am 1. Dezember steht auch der erste von vier Einkaufssamstagen im Kalender. Nach Erfahrungen der ARBÖ Verkehrsexperten bedeutet dies Staus auf den Zufahrtsstraßen zu den Einkaufszentren, eine oft mühsame und erfolglose Parkplatzsuche, sowie überfüllte Geschäfte mit langen Menschenschlangen vor den Kassen. Um die besinnlichste Zeit des Jahres aber dennoch nicht zur Nervenstrapaze werden zu lassen, hat der ARBÖ Informationsdienst ein paar nützliche Tipps zusammengestellt.

Auf die öffentlichen Verkehrsmittel oder auf die Shuttle-Busse der Shopping-Center ausweichen. So verlieren Sie keine Zeit bei der Parkplatzsuche.

Nicht direkt vor Ladenschluss die Heimreise antreten.

Keine Behinderten-Parkplätze ohne Behindertenausweis verwenden.

Lade- und Haltezonen sind als Parkplatz tabu. Die daraus resultierenden Abschleppkosten samt der Strafzahlung belaufen sich auf knapp 400 EUR. Ein großes Loch im Weihnachtsbudget.

Aktionen gelten meist mehrere Tage. Planen Sie daher den Einkauf wenn möglich unter der Woche ein.

Informieren Sie sich im Vorhinein über die gewünschten Geschenke. So vermeiden Sie planloses und meist langwieriges von Geschäft zu Geschäft wandern.

"Mit Verzögerungen muss dennoch am Samstag ab 9 Uhr auf der Südautobahn (A2) zwischen dem Knoten Vösendorf und der Ausfahrt Mödling/SCS gerechnet werden. Gleicheres gilt für die Altmannsdorfer Straße, die Triester Straße stadtauswärts, sowie dem Gürtel rund um die Innere Mariahilfer Straße und die Südosttangente (A23). Langsam voran kommen die Autofahrer in Graz auf der Pyhrnautobahn (A9) zwischen dem Knoten Graz-Nord und Graz-West. Im Großraum Linz zeigt sich ein ähnliches Bild rund um die PlusCity bzw. in Salzburg rund um den Europark und die Shopping Arena", warnt ARBÖ Verkehrsexperte Jürgen Fraberger abschließend. Am Sonntag wird es dann wieder ruhiger auf den Straßen und wir können die erste Adventkerze anzünden.

