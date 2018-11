Christian Hursky (SPÖ): Stadt Wien investiert 40 Mio. Euro in den Breitensport

Förderung von SpitzensportlerInnen ist nicht Aufgabe der Stadt, sondern des Bundes

Wien (OTS) - In der heutigen Landtagssitzung auf Verlangen betonte SPÖ-Abgeordneter Christian Hursky einmal mehr, wie wichtig die Förderung des Breitensports in Wien sei. Der Forderung der ÖVP, SpitzensportlerInnen zu fördern, erteilte er eine klare Absage. „Wir schauen in Wien darauf, dass alle Sportarten gleichwertig behandelt werden. Würde die Stadt Wien den Wünschen einiger Bundespolitiker nachkommen, sich ausschließlich auf erfolgreiche olympische Sportarten zu konzentrieren, würden Sportarten wie Basketball, Boxen, Football, Eisstockschießen oder Trendsportarten wie Cheerleading und Cheerdance - um nur einige zu nennen - fast gänzlich leer ausgehen und damit von der Bildfläche verschwinden“, mahnt Hursky (SPÖ). Die Förderung des Spitzensports sei zudem nicht Aufgabe der Länder, sondern des Bundesdachverbands. „Die Direktförderung von SpitzensportlerInnen ist nicht Aufgabe der Stadt“, betonte Hursky. Vielmehr müsse Wien Voraussetzungen für ein breites Angebot schaffen.

Investitionen von rund 100 Millionen Euro, wie der Bau des Allianzstadions, der Generali Arena oder der Albert-Schultz-Halle, zeigen den hohen Stellenwert, den der Sport in Wien einnimmt. „Wien nimmt Geld in die Hand, um den vielfältigsten Sportarten Raum zu bieten. Aber auch kleinere Fußballvereine in Aspern, Mauer oder Simmering haben mehrere Millionen Euro für die Sanierung der Sportplätze erhalten. Rund vier Millionen Euro wurden auch in die Sanierung von neun Kunstrasenplätzen investiert“, so Hursky weiter.

„Zählt man die Fläche aller Sportstätten in Wien zusammen, stehen den Menschen in unserer Stadt rund 1.000 Hektar Fläche zur Verfügung. 500 Millionen Euro investiert die Stadt indirekt als Gegenwert für Sportstätten, indem sie nur ganz geringe Kosten weiterverrechnet und sich nicht ausschließlich am Immobilienmarkt orientiert“, so der SPÖ-Abgeordnete Christian Hursky abschließend.

