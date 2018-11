Tanja Graf: Wir wollen die Menschen motivieren, sich ehrenamtlich zu engagieren

Entschließungsantrag der Regierungsparteien in der Sitzung des Sportausschusses

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Rund 576.000 Menschen engagieren sich in Österreich ehrenamtlich und sind damit ein wichtiger Teil der Gesellschaft. Dafür ist ihnen von Seiten der Gesellschaft, des öffentlichen Lebens und der Politik viel Wertschätzung entgegenzubringen. Aufgabe der Politik ist es aber auch, die richtigen Rahmenbedingungen und Anreize zu schaffen, um die Menschen im Ehrenamt und in der Freiwilligentätigkeit zu unterstützen und sie gleichzeitig auch rechtlich abzusichern. Das tun wir auch mit einem Antrag in der heutigen Sitzung des Sportausschusses, sagte ÖVP-Sportsprecherin Abg. Tanja Graf, die in der Ausschusssitzung ihre „Premiere“ als Sportsprecherin hatte.

Es werde immer schwieriger, Menschen ins Ehrenamt zu bringen, fuhr Graf fort. Dies gelte generell, aber auch speziell im Sportbereich. „Daher wollen wir den Menschen, die bereit sind, sich freiwillig und ehrenamtlich zu engagieren, Rechtssicherheit geben – Stichwort Haftung - und in Zusammenarbeit mit den Verbänden und Vereinen Aufklärung geben, worin ihre Aufgaben bestehen“, erläuterte Graf. „Wir hoffen, so mehr Menschen zu motivieren, sich freiwillig zu betätigen.“

In diesem Sinne heißt es in dem Antrag der Regierungsparteien:

„Die Bundesregierung und insbesondere der Bundesminister für Öffentlichen Dienst und Sport werden ersucht, eine Agenda „Freiwillig im Sport“ unter Einbindung der Bundesländer, anderer betroffener Ressorts der Bundesregierung und der Vertreterinnen und Vertreter des Sports zu entwickeln, die folgende Zielsetzungen und Maßnahmen verfolgt:

Erfassung und Abstimmung von typischen Kompetenzen und Fertigkeiten für freiwillige Funktionen, Aufgaben und Rollen im Sport

Entwicklung von attraktiven Qualifizierungsangeboten für diese Funktionen unter Maßgabe der Adäquanz, Niedrigschwelligkeit und Attraktivität und unter Einbeziehung bestehender Angebote der Länder und des Sports (BSO Sportvereinsmanagement, Verbandsschulungen)

Reduzierung von zivilrechtlichen Haftungsmaßstäben für ehrenamtliche Verantwortungsträger

Entwicklung öffentlicher Anreize in Form von steuerlichen Vorteilen und Anerkennung der Freiwilligentätigkeit als Kriterium bei öffentlichen Ausschreibungen oder Aufträgen

Erfassung und Berücksichtigung von Grundsätzen der Good Governance auf Basis entsprechender Empfehlungen des Sportministerrats der Europäischen Union und daraus hervorgegangener Arbeitsgrundlagen in der Qualifizierung der Freiwilligen und über Handlungsgrundsätze.“

„Gerade eine Anerkennung freiwilliger und ehrenamtlicher Tätigkeiten bei öffentlichen Ausschreibungen und Aufträgen könnte Anreiz und Motivation sein, sich im Privatleben unentgeltlich zu engagieren und so der Gesellschaft zu dienen“, schloss Tanja Graf und verwies auf das best practice Beispiel Bayern.

