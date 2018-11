Empfehlung des ORF-Publikumsrats zu den Anteilen in Volksgruppensprachen

Wien (OTS) - Der ORF-Publikumsrat hat in seiner Plenarsitzung am Donnerstag, dem 29. November 2018, unter dem Vorsitz von Mag. Walter Marschitz, folgende Empfehlung an den ORF-Generaldirektor einstimmig angenommen:

„Der ORF-Publikumsrat hält die Vorhaben im Jahressendeschema 2019 in Bezug auf die Volksgruppenberichterstattung im Fernsehen für unzureichend und fordert daher nachdrücklich deren Ausweitung. Dies soll insbesondere durch eine österreichweite, wöchentliche, halbstündige Sendung über alle Volksgruppen auf ORF III Kultur und Information oder ORF 2 unter besonderer Berücksichtigung der autochthonen Volksgruppen in Wien gewährleistet werden.“

