APA-Science Dossier: Quanten ante portas

Dossier auf APA-Science rund um Quantentechnologien - wann kommen Quantencomputer, Quanteninternet & Co.?

Wien (OTS) - So bizarr und teils weit von der Alltagswahrnehmung entrückt die Phänomene der Quantenphysik auch scheinen - glaubt man Experten, gehören Quantentechnologien die Zukunft. Wann tatsächlich jedermann von Quantencomputern, -internet und Co. profitieren wird, ist natürlich offen. APA-Science beleuchtet im aktuellen Dossier, was die "zweite Quantenrevolution" wirklich verspricht.

International gesehen ist der österreichische Anteil an Grundlagenforschung und Entwicklung von Quantentechnologien jedenfalls maßgeblich, das zeigt auch die Beteiligung heimischer Forscher am neuen "Quanten-Flaggschiffprogramm" der EU. Kernstück des Dossiers ist eine aktuelle Studie des Austrian Institute of Technology (AIT) im Auftrag des Infrastrukturministeriums (BMVIT), im Zuge derer die Potenziale dieser Technologien für Österreich erhoben wurden.

Das vollständige Dossier auf APA-Science unter: science.apa.at/dossier/quanten.

APA-Science – ein Netzwerk der APA

Bildung, Forschung, Technologie und Innovation – APA-Science ist das österreichische Kommunikationsnetzwerk für Zukunftsthemen. Initiiert von der APA – Austria Presse Agentur bietet die Plattform science.apa.at fundierte Berichterstattung zu Forschungs- und Bildungsthemen und aktuelle Beiträge von führenden Playern der österreichischen Wissenschaftslandschaft.

APA-Science hat zum Ziel, gemeinsam mit seinen Partnern die österreichische Forschung im In- und Ausland sichtbar zu machen und damit Neugierde auf wissenschaftliche Themen in der Öffentlichkeit zu wecken.

Die Partner von APA-Science sind u.a.:

