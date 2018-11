Presseinformation: MAECENAS Preis 2018 geht an Merito String Instruments Trust

Bestes Kunstsponsoring „Klein- und Mittelbetriebe“

Wien (OTS) - Wien: In feierlichem Rahmen wurde der Maecenas Hauptpreis 2018, in der Kategorie „Klein-und Mittelbetriebe“, an die Merito String Instruments Trust GmbH für ihre Initiative: „MERITO String Quartet AWARD“, verliehen, der eine neue internationale konzertierende Generation von Streichquartetten fördert.

Merito String Instrument Trust GmbH ist nicht nur einer der Hauptsponsoren des Awards, sondern stellt auch ihr umfassendes Knowhow zur Verfügung. „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, ist sie doch Ausdruck der großen Anerkennung für unser Bemühen jungen Künstlerinnen und Künstlern auf eine neue Art eine Bühne zu bieten und international zu unterstützen“, so Dr. Wolfgang Habermayer, CEO der Merito String Instruments Trust GmbH.

Die Jurybegründung

Die Merito String Instruments Trust GmbH verbindet außergewöhnliche Streichinstrumente mit herausragenden Musikern und musikbegeisterten Anlegern. Ihr philanthropischer Beitrag ist die Förderung und Unterstützung herausragender Talente mit der Vermittlung außergewöhnlicher Streichinstrumente, die sie benötigen, um Karriere zu machen, sich aber nicht leisten können. Der MERITO String Quartet AWARD 2018 ist als Karriereförderung zu verstehen. Die mit dem Preis verbundenen Gelder sind zweckgebunden und sollen ausschließlich für die künstlerische Entwicklung des Quartetts verwendet werden: für die Finanzierung einer professionellen Aufnahme, samt PR-Aktion zur Positionierung des Quartetts, sowie zur Vergabe eines Kompositionsauftrages. Die Preisverleihung findet im Wiener Konzerthaus im Rahmen eines Galaabends statt.

Die Merito String Instruments Trust GmbH fördert Kammermusik auf höchstem Niveau und fungiert als Initiator des MERITO String Quartet AWARD 2018 als Plattform für außergewöhnliche historische Instrumente, die herausragende Musiker und musikbegeisterte Käufer professionell verbindet, lobt die Jury.

Weitere Informationen zur Merito String Instruments Trust GmbH: http://www.meritosit.at/

