ORF-III-Filmdoppel am Freitag: „Tante Herthas Rindsrouladen“ mit Robert Palfrader und „Edelweiß“ mit Erni Mangold

Außerdem: Krautwickel mit Hirschfaschiertem in „Mein wunderbarer Kochsalon“, „Arme Millionäre: New York, New York“

Wien (OTS) - Humorvolles Filmprogramm aus Österreich präsentiert ORF III Kultur und Information am Freitag, dem 30. November 2018. Bevor „Tante Herthas Rindsrouladen“ im Hauptabend auf den Tisch von Robert Palfrader kommen, serviert im Vorabend Martina Hohenlohe in „Mein wunderbarer Kochsalon: Krautwickel mit Hirschfaschiertem“ (18.45 Uhr). Küchenchefin Ulli Hollerer-Reichl verrät, welches Kraut sich am besten dafür eignet und wie sich der Vitaminlieferant am geschicktesten verarbeiten lässt.

Im Hauptabend steht dann die topbesetzte Gaunerkomödie „Tante Herthas Rindsrouladen“ (20.15 Uhr) mit Robert Palfrader (auch in „Walking on Sunshine“ ab 7. Jänner im ORF) auf dem Programm. Der deutsche Kriminelle Chester (Henning Baum) ist beim Unterweltcapo Otto (Michael Lott) schwer verschuldet und verübt in dessen Auftrag einen Banküberfall, bei dem sein Komplize erschossen wird. Auf der Flucht entdeckt er das Mietangebot des weltfremden Briefmarkenhändlers Herbert (Palfrader) und taucht bei diesem unter. Als Chester bemerkt, dass ein Alarmpaket seine gesamte Beute rot eingefärbt hat, kommt ihm Herberts Spezialwissen in Sachen Briefmarkenrestauration gerade recht. Diesem gelingt es tatsächlich, die rote Farbe von einigen Geldscheinen zu entfernen – allerdings zerstört er in weiterer Folge unabsichtlich die gesamte Beute. Chester reagiert panisch, da er seine Schulden bei Otto begleichen muss, und fordert von Herbert Geld, Gold oder Wertsachen. Doch der ist völlig verarmt. Essen, oft in Form von Rindsrouladen, bringt ihm seine einzige Verwandte, Tante Hertha (Brigitte Neumeister), regelmäßig vorbei. Als Chester erfährt, dass diese eine großzügige Lebensversicherung für ihren Neffen abgeschlossen hat, sieht er seine Geldsorgen gelöst.

Danach folgt das Familiendrama „Edelweiß“ (21.50 Uhr) von Xaver Schwarzenberger aus dem Jahr 2001. Vera (Erni Mangold) und Erich Dorfmeister (Heinrich Schweiger) sind ein altes Apothekerehepaar und gut situiert. Einen Makel haben die Dorfmeisters jedoch: Sie sind alte Nazis und machen kein Hehl daraus. Die Familie lebt auch recht gut mit der Verdrängung der dunklen Vergangenheit, bis zu jenem Zeitpunkt, als ihre Tochter Anna (Stefanie Dvorak) ihren neuen Freund Sid (Tim Bergmann) vorstellt. Sid ist Jude, und seinem Großvater gehörte die Villa der Dorfmeisters – bis er enteignet wurde.

Um ihr Vermögen ist auch die Familie Gabriel in der Serie „Arme Millionäre“ gebracht worden. In „New York, New York“ (23.25 Uhr) bekommt der Plattenbau, in dem die einstigen Millionäre jetzt gezwungen sind zu leben, neuen Zuwachs: Familie Thurnberg – alte Bekannte und früher ebenfalls wohl situiert. Der Besuch des prunkvollen Chrysanthemenballs gibt den beiden sozial abgestiegenen Familien noch einmal die Möglichkeit, in guter Gesellschaft zu feiern – aber ob das gut gehen wird?

