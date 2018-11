ORF SPORT + mit der Live-Übertragung vom Skisprung-Weltcup der Damen in Lillehammer

Auch der Langlauf-Weltcup in Lillehammer ist am 30. November live im Sport-Spartenkanal des ORF zu sehen

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 30. November 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Langlauf-Weltcup in Lillehammer (Sprint Damen und Herren) um 11.55 Uhr und vom Skisprung-Weltcup der Damen in Lillehammer um 17.25 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 16.55 Uhr, die Höhepunkte vom Racketlon-Austrian Open 2018 um 19.15 Uhr, von der Tischtennis-Champions-League-Begegnung der Frauen Linz AG Froschberg – TT St. Quentin um 20.15 Uhr und vom Langlauf-Weltcup in Lillehammer (Sprint Damen und Herren) um 21.30 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, ein Rückblick auf die Biathlon-Saison 2017/18 um 20.45 Uhr und das „FIS Snowboard World Cup Magazine“ (Modena) um 22.35 Uhr.

Im Langlauf-Weltcup stehen in Lillehammer am 30. November die Sprint-Bewerbe, am 1. Dezember die Freistil-Bewerbe und am 2. Dezember die Verfolgungs-Bewerbe der Damen und Herren auf dem Programm. Kommentator ist Johannes Hahn.

An besonderen Locations auf Malta werden in der sechsten Staffel des „Yoga-Magazins“ von nationalen und internationalen Yoga-Stars Übungen zum Mitmachen gezeigt. Insgesamt wurden 20 Sendungen zu je 30 Minuten vom verantwortlichen ORF-Redakteur und Regisseur Bernhard Rabl und seinem Team produziert. Malta besitzt mehrere Stätten, die in die Liste der Weltkulturgüter der UNESCO eingetragen sind. Und auch Yoga ist UNESCO-Weltkulturerbe. Maltas Hauptstadt Valletta ist zudem Europäische Kulturhauptstadt 2018.

Das „Yoga-Magazin“ von ORF SPORT + bietet jede Woche Übungen zum Mitmachen. Wiederholt wird die Sendung vom Freitag in der Regel am Samstag- und Sonntagvormittag. Das „Yoga-Magazin“ kann auch via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abgerufen werden.

Die Skisprung-Damen starten mit drei Bewerben am 30. November sowie 1. und 2. Dezember in Lillehammer in Norwegen in die neue Weltcupsaison. Kommentator ist Michael Roscher.

Das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, moderiert von Miriam Labus, widmet sich dem Thema Rollstuhl-Basketball. Gelingt bei der Europameisterschaft der Erhalt in der A-Gruppe? Zu Gast ist Nationalteam-Kapitän Matthias Wastian. Weiters zeigt „Ohne Grenzen“ ein Porträt des Schwimmers Andreas Ernhofer und einen Beitrag über das Finale der E-Rolli-Fußball-Liga.

„Ohne Grenzen – Das Behindertensport-Magazin“ ist selbst barrierefrei – mit Audiokommentaren für blinde und sehbehinderte Menschen sowie mit Untertiteln (ORF TELETEXT Seite 777) für gehörlose und stark hörbehinderte Menschen.

Dietmar Wolff lässt vor dem Start der neuen Biathlon-Saison am 2. Dezember in Pokljuka (Single Mixed Staffel um 11.55 Uhr live in ORF SPORT +) noch einmal die Höhepunkte der vergangenen Saison Revue passieren: Dominik Landertinger holte Olympia-Bronze, Julian Eberhard siegte im Weltcup. Dazu das spannende Duell zwischen Martin Fourcade und Johannes T. Boe sowie die packende Entscheidung im Frauen-Weltcup.

