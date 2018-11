Medienprogramm: #EuropeForCulture – Abschlusskonferenz zum Europäischen Kulturerbejahr 2018

Zweitägige Konferenz mit EU-Kulturkommissar Tibor Navracsics und Kulturminister Gernot Blümel am 6. und 7. Dezember 2018 in Wien

Wien (OTS) - Zum Abschluss des "Europäischen Jahres des Kulturerbes" findet Anfang Dezember in Wien eine große, zweitägige Konferenz mit dem Titel #EuropeForCulture statt. Ziel des Themenjahrs war und ist es, Kulturerbe als eine wichtige Ressource Europas für Gesellschaft und Wirtschaft ins Rampenlicht zu rücken. In Österreich ebenso wie in ganz Europa fanden und finden zahlreiche Veranstaltungen und Projekte statt.

Bundesminister für EU, Kunst, Kultur und Medien, Gernot Blümel betont: "Österreich ist eine Kulturnation. Millionen Gäste aus der ganzen Welt besuchen unser Land jedes Jahr um das reiche kulturelle Erbe Österreichs zu bewundern, somit ist die Bewahrung, Schaffung und Vermittlung von Kultur auch ein wichtiger Standortfaktor." Gerade im Europäischen Kulturerbejahr 2018 wolle man die Chance nutzen, die Bewusstseinsbildung zu erhöhen und auch junge Menschen verstärkt zu erreichen, betont der Minister. "Kunst und Kultur stärken das Gefühl einer gemeinsamen europäischen Identität. Mehr als die Hälfte aller Europareisen sind kulturell motiviert – Tendenz steigend. Wir wollen dieses Potenzial auch über das Europäische Kulturerbejahr hinaus verstärkt nutzen."

Im Mittelpunkt der zweitägigen Konferenz steht die Frage: "Was bleibt vom Kulturerbejahr?" Am ersten Tag der Konferenz sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 6. Dezember bei 12 Erlebnisstationen in der Wiener Innenstadt eingeladen, Kulturerbe zu erleben statt verstauben zu lassen. Am 7. Dezember folgt eine kulturpolitische Konferenz mit EU-Kulturkommissar Tibor Navracsics und Kulturminister Gernot Blümel im Austria Center Vienna. Die Konferenz bietet Vorträge und Workshops entlang der Schwerpunkte des Themenjahres und präsentiert erfolgreiche europäische Initiativen und Best Practice-Projekte aus den EU-Mitgliedsstaaten.

Im Rahmen des EU-Ratsvorsitz organisiert Österreich die Abschlusskonferenz zum Europäischen Jahr des Kulturerbes #EuropeForCulture. Das vorläufige Programm, das regelmäßig aktualisiert wird, finden Sie unter

https://www.kulturerbejahr2018.at/de/veranstaltungen/veranstaltungen-detail/europeforculture zum Download.

Vorläufige medienöffentliche Termine

Donnerstag, 6. Dezember 2018

ab 14.00 Uhr #EuropeForCulture – Europas Kulturerbe erleben

Ort: Wiener Innenstadt: Hofburg und Umgebung, 1010 Wien

Eine Entdeckungsreise zu europäischem Kulturerbe: 5 Routen, 12 Stationen, unzählige Geschichten. Aus organisatorischen Gründen ist für diesen Konferenztag eine separate Anmeldung zu einer gewählten Route notwendig.

Weitere Details zu den Projekten und die Anmeldung finden Sie online unter:

https://www.kulturerbejahr2018.at/de/veranstaltungen/veranstaltungen-detail/europefoculture-entdecken-sie-ihr-kulturelles-erbe

18.30 Uhr Empfang des Bundeskanzleramtes in der Wiener Hofburg

Freitag, 7. Dezember 2018

8.30 – 18.00 Uhr Medienakkreditierung und Medienzentrum geöffnet (Medienakkreditierung schließt um 15.30 Uhr)

9.30 Uhr Pressekonferenz mit

 Gernot Blümel, Bundesminister für EU, Kunst, Kultur und Medien  Tibor Navracsics, EU-Kommissar für Bildung, Jugend, Kultur und Sport

Ort: Saal K2 – Presidency Briefing Room

Sprachen: DE, EN, FR mit Simultandolmetschung

10.00 Uhr Begrüßung durch

 Gernot Blümel, Bundesminister für EU, Kunst, Kultur und Medien  Tibor Navracsics, EU-Kommissar für Bildung, Jugend, Kultur und Sport

 Petra Kammerevert, Abgeordnete des Europäischen Parlaments, Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Bildung

10.45 Uhr Vortrag von Peter Frankopan, Professor für universelle Geschichte an der Oxford Universität/Großbritannien zum Thema „Asia and the Making of Europe “

11.15 Uhr Podiumsdiskussion zum Thema der Rolle der Kultur in der Gesellschaft aus unterschiedlichen Perspektiven und zu möglichen kulturpolitischen Interventionen zur Förderung von demokratischer Teilhabe am Kulturerbe mit

 Peter Frankopan, Professor für universelle Geschichte an der Oxford Universität/Großbritannien

 Petra Kammerevert, Abgeordnete des Europäischen Parlaments, Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Bildung

 Gerfried Stocker, Kunstdirektor, Ars Electronica Center Linz

 Corinne Szeinsznaider, Mitglied von „Culture Action Europe“  Amareswar Galla, geschäftsführender Direktor des “International Institute for the Inclusive Museum“, Dänemark

 Hermann Vaske, Regisseur, Autor, Produzent und Professor an der Hochschule Trier, Deutschland

12.00 Uhr eTwinning Award für Kulturerbe

Ort: Saal D

Sprachen: DE, EN, FR mit Simultandolmetschung

Detaillierte Inhaltsbeschreibungen und Vortragende zu nachstehend angeführten parallel laufenden Diskussionsrunden finden Sie unter:

https://www.kulturerbejahr2018.at/de/veranstaltungen/veranstaltungen-detail/europeforculture

13.30 Uhr Parallele Sessions zu den Themen:

 „Verantwortung für das Kulturerbe: Die Rolle der Jugend“  „Kulturerbe und nachhaltige Entwicklung“

 „Herausforderungen begegnen“

Ort: Saal D, Saal G1, G2

Sprache: EN, Session Herausforderungen: EN, DE, FR

13.30 Uhr Parallele Meet-ups zu den Themen

 „Fähigkeiten, Ausbildung und Wissenstransfer: traditionelle und aufstrebende Berufe im Kulturerbe“

 „Nachhaltiger Kulturtourismus“

 „Die Auswirkungen von Kulturerbe: eine Fallstudie“

Ort: Saal K2

Sprache: EN

15.30 Uhr Abschluss-Session mit

 Kathrin Merkle, Leiterin für Kultur und Kulturerbe der Abteilung für demokratische Beteiligung beim Europarat

 Simona Neumann, Organisatorin von der Europäischen Kulturhauptstadt Timisoara 2021, Rumänien

 Helen Sildna, Tallinn Music Week (tbc)

 Michel Magnier, Europäische Kommission, Direktor für Kultur und Kreativität

Sprachen: DE, EN, FR mit Simultandolmetschung

Ort: Saal D

Die Teilnahme an den Medienterminen im Rahmen des Programms ist nur nach vorheriger Online-Akkreditierung beim Bundespressedienst möglich.

Die Online-Akkreditierung können Sie direkt über die EU-Ratsvorsitz-Website

https://www.eu2018.at/de/media/Media-accreditation.html durchführen.

Die Akkreditierungsausweise werden von Montag bis Freitag, 09.00 – 13.00 Uhr im Medienakkreditierungsbüro des Bundespressedienstes (Schauflergasse 1, 1010 Wien) ausgegeben.

Am 07. Dezember 2018 werden zwischen 08.30 – 15.30 Uhr die Akkreditierungsausweise auch am Medienakkreditierungsschalter im Permanenten Konferenz- und Medienzentrum des österreichischen EU-Ratsvorsitzes im Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien ausgegeben.

Ausgabezeiten Akkreditierungsausweise (Schauflergasse 1, 1010 Wien):

■ täglich von Montag bis Freitag: 09.00 bis 13.00 Uhr

Ausgabezeiten Akkreditierungsausweise im Permanenten Konferenz- und Medienzentrum (Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien):

■ 07. Dezember 2018: 08.30 bis 15.30 Uhr

Bitte beachten Sie, dass bei der Abholung des Ausweises die Akkreditierungsbestätigung und ein gültiger Presseausweis oder das Original des Akkreditivs des beauftragenden Medienunternehmens und ein amtliches Lichtbilddokument (Personalausweis, Reisepass, Führerschein) vorzuweisen sind.

Kontakt Akkreditierung:

Mag. Irene Kaufmann

Telefon: +43 1 53115 202561

E-Mail: irene.kaufmann @ bka.gv.at

E-Mail: federalpressservice @ bka.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

art:phalanx, Kultur & Urbanität:

Mag. Susanne Haider

Tel.: +43 (0) 1 524 98 03 – 11

E-Mail: presse @ artphalanx.at



Presse Bundesminister Gernot Blümel:

Anna Edlinger

Tel.: +43 664 8811 69 48

E-Mail: anna.edlinger @ bka.gv.at

Bundespressedienst:

Telefon: +43 1 531 15-20 2738



