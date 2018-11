Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 30.11.: Interview mit „Lenus Pharma“-Chefin Brigitte Annerl

Wien (OTS) - „Über Zeugungskraft – das Geschäft mit der Pille für den Kinderwunsch“ ist der Titel des Interviews, das Volker Obermayr mit „Lenus Pharma“-Chefin Brigitte Annerl führt – in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 30. November um 9.42 Uhr in Ö1.

Das kleine Wiener Unternehmen „Lenus Pharma“ spezialisiert sich seit mehr als zehn Jahren vor allem auf die Fruchtbarkeit des Mannes. Mehr als eine Million Mal hat die Firma ihr Hauptprodukt namens profertil verkauft. Das „diätische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke“ erhöht die Qualität und Quantität von Spermien und damit die Chance, Vater zu werden. Das Unternehmen exportiert in 70 Länder und gilt auf seinem Gebiet als Weltmarktführer. Gründerin und Chefin Brigitte Annerl hat mit Volker Obermayr über den schwierigen Start, die steigende Nachfrage in den USA und Asien sowie über die Expansionsstrategie gesprochen. Den Großteil ihrer Freizeit widmet Brigitte Annerl als Präsidentin dem Bundesligaklub Hartberg. In „Saldo“ erklärt sie ebenso, warum sich Profifußball und Firmenleben ideal ergänzen.

