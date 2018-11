Gaspreis sinkt seit Mai 2018 erstmals wieder

Im Vergleich zu Dezember 2017 aber um 38 % höher

Wien (OTS) - Der Österreichische Gaspreisindex (ÖGPI) fällt im Dezember 2018 gegenüber dem Vormonat um 5,6 %. Bis November stieg er seit Mai 2018 kontinuierlich an und legte in diesem Zeitraum um 41 % zu. Im Vergleich zum Vorjahr bleibt durch die Preissteigerungen im Sommer ein Plus von 38,7 %. Mit Dezember steht der ÖGPI bei 102,7 Punkten.

