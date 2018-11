„VERA. Das kommt in den besten Familien vor“ am 30. November in ORF 2

Doppelolympiasiegerin Michaela Dorfmeister

Wien (OTS) - Das bewegte Leben einer Olympiasiegerin – am Freitag, dem 30. November 2018, ist Michaela Dorfmeister um 21.20 Uhr in ORF 2 zu Gast bei Vera Russwurm. Sie erzählt in einer neuen Ausgabe des Talkformats „VERA. Das kommt in den besten Familien vor“, wie sehr sie sich von ihrem Lebenspartner täuschen ließ. Außerdem zu Gast ist Entertainer und Illusionist Nikolaus Sedlak – besser bekannt als Tricky Niki. Er erzählt von einer außergewöhnlichen Bruder-Schwester-Beziehung.

„VERA. Das kommt in den besten Familien vor“ am 30. November in ORF 2

Das Leben der zweifachen Weltmeisterin und Doppelolympiasiegerin Michaela Dorfmeister scheint auch nach der Karriere perfekt zu sein:

mit ihrer großen Liebe Andreas P. und der gemeinsamen Tochter. Dazu das unglaubliche Glück ihres Lebensgefährten: Er gewinnt im Lotto gleich zweimal – mehr als vier Millionen Euro insgesamt! 2010 sind es 1,9 Millionen, 2013 sogar 2,6 Millionen. Von diesem zweiten Sensations-Jackpot erfährt Michaela Dorfmeister allerdings erst zu jenem Zeitpunkt, als sie auch von den Millionen-Betrügereien ihres Partners Kenntnis bekommt; der dafür viereinhalb Jahre Haft ausfasst. Wie sie die Krise ihres Lebens als mittlerweile alleinerziehende Mutter bewältigt, erzählt sie Vera Russwurm in einem bewegenden Gespräch.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at