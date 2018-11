AVISO: IMAS mit tief gehender Österreich-Analyse in Buchform

Paul Eiselsberg: "Österreichs Seele in Zahlen, Daten und Kurven"

Wien (OTS) - Die Orientierungslosigkeit der Österreicher ist enorm, aber sie glauben an die Zukunft und die Zufriedenheit kehrt zurück: Das sind zwei von mehr als hundert Umfrageergebnissen, die IMAS-Meinungsforscher Paul Eiselsberg zu einem Buch mit dem Titel „Status Österreich – Was das Land denkt, fühlt und was es will“ verarbeitet hat.

Datum: 30.11.2018, 10:00 Uhr

Ort: Café Prückel

Stubenring 24, 1010 Wien, Österreich

