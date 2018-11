„Bewusst gesund“ über schonenden Schilddrüseneingriff und den Louise-Bus der Caritas als Anlaufstelle für Menschen in Not

Außerdem am 1. Dezember: „Bewusst gesund“-Tipp zum Thema Blähungen

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 1. Dezember 2018, um 17.05 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Schnell und schonend – Schilddrüsenknoten ambulant veröden

Schilddrüsenoperationen gehören in Österreich mit mehr als 9.000 OPs pro Jahr zu den häufigsten chirurgischen Eingriffen. Ein Grund können zystische Knotenbildungen sein, die bei Betroffenen körperliche Beschwerden verursachen können und auch optisch beeinträchtigen. Eine wirksame und risikoarme Methode, um diese meist gutartigen Knoten zu veröden, ist die Radiofrequenzablation (RFA). Bei diesem Verfahren wird eine kleine Sonde in den Knoten eingeführt und dieser dann mittels Hochfrequenzwellen erhitzt und somit zerstört. So bleibt das umliegende Schilddrüsengewebe maximal erhalten.

Ärztin aus Leidenschaft – Helfen, wo die Not am größten ist

Vor 70 Jahren – am 10. Dezember 1948 – wurde die Deklaration der Menschenrechte verabschiedet. Darin enthalten – in Artikel 25 – ist das Recht auf ärztliche Versorgung und notwendige soziale Leistungen. Der Louise-Bus der Caritas macht diesen Artikel lebendig und ist seit 21 Jahren eine Anlaufstelle für Menschen in Not, die sonst keinen Zugang zu medizinischer Betreuung haben. Die Arbeit dafür ist Kerstin Schallaböck, ihren ärztlichen Kolleginnen und Kollegen und den rund 40 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Herzensanliegen. „Bewusst gesund“ war einen Tag lang mit dem Louise-Bus unterwegs.

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema Blähungen

Es muss nicht immer ein schweres medizinisches Problem sein, unter dem die Menschen leiden, oft sind es kleine Wehwehchen oder Tabuthemen, wie zum Beispiel Blähungen. Dabei sind Blähungen im Grunde ein ganz natürlicher Prozess. Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn beantwortet u .a. folgende Fragen: Entstehen Blähungen ausschließlich durch falsche Essgewohnheiten und wie wirksam sind alte Hausmittel?

