Wr. Landtag – Thomas Reindl (SPÖ): Sport in Wien heißt: Förderungen, Großveranstaltungen und Sportstättensanierungen in großem Stil

Wien (OTS/SPW-K) - Sport ist weltweit universale Sprache. Die Regeln des Sports versteht jeder und jede, so der Erste Vorsitzende des Wiener Gemeinderats, SPÖ-Landtagsabgeordneter Thomas Reindl. „Sport ist integrativ und bildet auch die Basis für ein friedliches Zusammenleben“, so Reindl, der betont, dass genau deshalb der Sport in Wien sehr groß geschrieben wird.

Drei Dachverbände sind als Vertreter des Breitensports und 60 Fachverbände als Vertreter des organisierten Vereinssports sehr erfolgreich. Das Wiener Sportamt (MA51) führt im Jahresbericht 2017 ganz genau an, wie viele Anlagen Wien hat: 18 Sporthallen (inklusive drei Sport- und Fun-Hallen), 16 Sport- und Jugendsportanlagen (inklusive Skiwiese), 18 öffentlich zugängliche Ball- und Kleinkinderspielplätze, 152 verpachtete Sportanlagen an Wiener Sportvereine und -verbände (Grundverwaltung), 531 Schulturnsäle: gerätemäßige Erstausstattung und Erhaltung sowie Zurverfügungstellung an Vereine (im Jahr 2017 wurden über 450.000 Stunden bereitgestellt). „Das Ernst-Happel-Stadion, das Ferry-Dusika-Stadion, das Stadionbad und das Stadthallenbad – allesamt für der Wiener Sportstätten Betriebsgesellschaft geführt“, so Reindl. „Wer also behauptet, dass Wien zu wenig Möglichkeiten bietet, um Sport auszuüben, der kann sich nicht auskennen.“

Zwtl.: Großveranstaltungen haben immer höhere Auflagen und setzen Milliarden an Investitionen voraus=

„Champions-League-Finale 1994/1995, Fussball-Europameisterschaftsfinale 2008, Beachvolleyball WM 2017 und jetzt laufend das Vienna Major und viele mehr fanden in Wien statt“, erinnert der SPÖ-Abgeordnete. Wien förderte 2017 den Vienna City Marathon, die Tennis Erste Bank Trophy, die Austrian Badminton Open, den Girlies Sports Day und Athletics Light. Die Entwicklungen internationaler Großevents gehen aber in Richtung Marketing, wo zwar der Sport eine Rolle spielt. Die internationalen Verbände haben aber sehr hohe Voraussetzungen, um ein derartiges Event an eine Stadt zu vergeben. „Es wird erwartet Milliarden Euro in eine Infrastruktur zu investieren, damit die Verbände Milliarden damit verdienen.“ Dennoch fördern wir laufend Großveranstaltungen, genauso wie sich Wien um NachwuchssportlerInnen kümmert. Rasen- und Kunstrasenplätze werden saniert, unzählige Sportprojekte gefördert.

Zwtl.: Aktionen und Bewusstseinsbildungskampagnen im Wiener Sport=

„Ich möchte aber auch konkret auf Initiativen eingehen, die wir im Bereich des Sports in Wien setzen. Ein großes Anliegen ist uns, auf den Missbrauch von Jugendlichen und Frauen in allen Sportarten hinzuweisen und natürlich auch präventive Maßnahmen zu setzen, damit so etwas Schreckliches nicht geschieht. Hier gibt es eine gute Kooperation mit der Kinder- und Jugendanwaltschaft sowie mit den Sportvereinen. Weiters gibt es zahlreiche Jugendsportaktionen: Sport in den Ferien, Eislaufen, Kinderschwimmkurse. Auch die ‚Aktion Frau und Sport’ in Zusammenarbeit mit den Dachverbänden“, so der SPÖ-Abgeordnete.

Reindl hätte sich gewünscht in der heutigen Landtagssitzung auf Verlangen breiter über Sport zu diskutieren, aber die Redebeiträge von ÖVP und FPÖ würden zeigen, dass es sich um ein schwarz-blaues Ablenkungsmanöver handelt. „Schließlich wurde gestern die Mindestsicherung auf dem Rücken der Menschen von ÖVP und FPÖ gekürzt. Die Ärmsten der Armen, darunter 30.000 Kinder, sind diejenigen, die nun noch weniger haben werden.“

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

Tom Woitsch

Kommunikation

(01) 4000-81 923

tom.woitsch @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at