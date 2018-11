OSTWIND - ARIS ANKUNFT: Trailer und Hauptplakat online (FOTO)

München (ots) - Das Abenteuer um den außergewöhnlichen schwarzen Hengst geht weiter! Mit OSTWIND - ARIS ANKUNFT startet am 28. Februar 2019 der vierte Teil der erfolgreichen Reihe in den Kinos, der die spannende Geschichte um Ari, Mika und Ostwind in großen Bildern und mit vielen Gänsehautmomenten erzählt.

Überzeugen Sie sich selbst und sehen Sie hier den neuen Trailer zum Film: https://youtu.be/6FSAQCtn9HY

Auch das brandneue Hauptplakat steht ab heute zum Download unter www.constantinfilm.medianetworx.de zur Verfügung.

Inhalt: Durch einen Zwischenfall werden Mika (Hanna Binke) und ihr Ostwind auf eine harte Probe gestellt. Mikas Großmutter (Cornelia Froboess), Sam (Marvin Linke) und Herr Kaan (Tilo Prückner) versuchen unterdessen, Gut Kaltenbach am Laufen zu halten, wobei sie Unterstützung von der ehrgeizigen und scheinbar netten Isabell (Lili Epply) bekommen. Dann bringt Fanny (Amber Bongard) die impulsive und kratzbürstige Ari (Luna Paiano) nach Kaltenbach und sorgt damit für mächtigen Wirbel. Ari fühlt sich sofort von Ostwind angezogen und scheint eine besondere Wirkung auf den berühmten Hengst zu haben. Ist es möglich, dass Ostwind und Mika eine weitere Seelenverwandte auf Gut Kaltenbach finden? Und wird Ari es schaffen, Ostwind vor dem skrupellosen Pferdetrainer Thordur Thorvaldson (Sabin Tambrea) zu schützen?

Für OSTWIND - ARIS ANKUNFT haben die Produzenten Ewa Karlström und Andreas Ulmke-Smeaton die Regie an die preisgekrönte Theresa von Eltz ("4 Könige") übergeben. Auch diesmal stehen mit Hanna Binke, Amber Bongard, Marvin Linke, Tilo Prückner, Cornelia Froboess und Nina Kronjäger bekannte Gesichter vor der Kamera. Neu mit dabei sind Luna Paiano ("Papa Moll") in der Rolle der impulsiven Ari, Lili Epply ("Das Sacher") als intrigante Isabell, Sabin Tambrea ("Ku'Damm 59") und Meret Becker ("Der Geschmack von Apfelkernen"). Das Drehbuch stammt von Bestseller-Autorin Lea Schmidbauer. Die SamFilm-Produktion OSTWIND - ARIS ANKUNFT entstand in Co-Produktion mit Constantin Film und Alias Entertainment und wurde gefördert von HessenFilm und Medien, FFF Bayern, MBB, FFHSH, FFA, und DFFF.

Kinostart: 28. Februar 2019 im Verleih der Constantin Film

Darsteller: Luna Paiano, Hanna Binke, Marvin Linke, Amber Bongard,

Tilo Prückner, Cornelia Froboess, Lili Epply, Sabin Tambrea, Meret

Becker, Nina Kronjäger u.v.a.

Drehbuch: Lea Schmidbauer

Regie: Theresa von Eltz

Produzenten: Ewa Karlström, Andreas Ulmke-Smeaton (SamFilm GmbH)

Co-Produzenten: Martin Moszkowicz (Constantin Film), Bernd Schiller

(Alias Entertainment)

Unter www.constantinfilm.medianetworx.de steht Ihnen Bild- und Pressematerial zum Download zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

lindenfels_public relations

(TV, Print, Radio)

Christina von Lindenfels, Nadine Bott

Telefon: 089 - 130100613

Fax: 089 - 130100629

Email: post @ lindenfels-pr.de



PURE Online Digitale Kommunikation

(Online)

Verena Schönhofen

Telefon: 030 - 28 44 509 12

Email: verena.schoenhofen @ pureonline.de