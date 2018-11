aws Industry-Startup.Net wurde mit europäischem Unternehmensförderpreis ausgezeichnet

Das aws Programm Industry-Startup.Net vernetzt erfolgreich etablierte Unternehmen mit Start-ups und bekam von der Europäischen Kommission nun besondere Anerkennung

Wien (OTS) - Mit dem Programm aws Industry-Startup.Net vernetzt die aws erfolgreich etablierte Unternehmen mit Start-ups und wurde dafür mit dem europäischen Unternehmensförderpreis ausgezeichnet. Die Prämierung erfolgte im Rahmen der Europäischen KMU Woche, die im Zuge der EU-Ratspräsidentschaft abgehalten wurde. Mit dem Wettbewerb werden jährlich die besten Projekte aus ganz Europa gewürdigt, die Unternehmergeist und Unternehmertum in Europa fördern und potenzielle Unternehmer inspirieren. Industry-Startup.Net wurde dabei mit einer Special Mention prämiert.

„Um uns im internationalen Wettbewerb durchzusetzen, braucht es in Österreich und in Europa wieder verstärkt Unternehmergeist. Denn die Unternehmerinnen und Unternehmer schaffen mit ihrem persönlichen Risiko Arbeitsplätze und Innovationen, wovon der gesamte Wirtschaftsstandort und die Gesellschaft profitiert. Die Auszeichnung für die aws zeigt nun einmal mehr, dass wir aus Österreich heraus Best Practice-Beispiele schaffen“, gratuliert Margarete Schramböck, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort.

Auszeichnung als wichtiger Indikator

Ebenso erfreut zeigt sich die aws Geschäftsführung über die Auszeichnung des Förderprogramms: „Für die aws ist diese Auszeichnung ein wichtiger Indikator, dass die Programme punktgenau ihr Ziel erfüllen und auch international hervorstechen. Die Sichtbarkeit ist ein schönes Zeichen der Anerkennung und ein weiterer Meilenstein bei der Positionierung der aws als Benchmark in der internationalen Förderlandschaft“, zeigt sich die aws Geschäftsführung, Edeltraud Stiftinger und Bernhard Sagmeister erfreut.

Der Erfolg von Industry-Startup.Net zeigt sich aber nicht nur in der aktuellen Auszeichnung, sondern auch anhand der Zahlen des Programms. Start-ups suchen Vertriebskanäle, beschleunigten Marktzugang oder Zugang zu strategischen Partnern. Etablierte Unternehmen bieten genau das und brauchen gleichzeitig selbst Impulse, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Mit dem aws Industry-Startup.Net werden diese beiden Akteure erfolgreich vernetzt. Seit 2016 haben bereits rund 180 Unternehmen teilgenommen und die dabei versendeten Kooperationsangebote haben über 100 Interessensbekundungen von etablierten Unternehmen ausgelöst.

https://www.aws.at/foerderungen/aws-industry-startupnet/



