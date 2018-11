#SPÖrty – Sport-Challenge für einen guten Zweck

Die MitarbeiterInnen der SPÖ NÖ sammeln Spenden auf unkonventionelle Weise: Durch Bewegung und Sport

St. Pölten (OTS) - Die niederösterreichischen SozialdemokratInnen verbinden Gesundheitsprävention und Spaß an der Bewegung mit einem guten Zweck. „Wir motivieren im Rahmen der Aktion #SPÖrty unsere MitarbeiterInnen dazu, ihre sportlichen Aktivitäten auch in unseren eigens dafür eingerichteten Trainingsraum zu verlegen. Einerseits ist es wichtig, dass man an einem langen Arbeitstag zwischendurch Bewegung macht, um wieder neue Energien zu sammeln, andererseits wollen wir aber auch jene Menschen nicht vergessen, die Unterstützung brauchen“, beschreibt SPÖ NÖ Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar die Aktion der SPÖ NÖ, die ab sofort startet. Erfasst werden sollen die Trainingsminuten, für jede Minute spendet die SPÖ NÖ zehn Cent – wenn 25 MitarbeiterInnen jeweils eine Stunde pro Woche trainieren, dann ergibt das eine Summe von rund 7.200 Euro im Jahr. „Die SPÖ NÖ übernimmt die finanzielle Spende, die MitarbeiterInnen spenden ihre Trainingszeit“, weist Kocevar darauf hin, dass die Trainingseinheiten in der Freizeit abgehalten werden: „Für dieses Engagement bin ich sehr stolz auf mein Team!“

Die finanzielle Spende wird die Volkshilfe erhalten, die mit diesem Geld Menschen unterstützen soll, beispielsweise beim Ankauf eines Rollstuhls, eines Spezialkinderwagens usw. „Es ist wirklich motivierend für unsere Arbeit, wenn so viele Menschen im Sinne des sozialen Engagements gemeinsam an einem Strang ziehen! Ein großes Dankeschön im Namen der von uns unterstützten Projekte“, freut sich Bettina Lanzenberger, die Leiterin des Freiwilligenmanagements bei der NÖ Volkshilfe. Sie weist auf die Sozialombudsleute der NÖ Volkshilfe hin, die in vielen Gemeinden in unserem Bundesland aktiv sind und mit Personen in Kontakt kommen, die Hilfe brauchen, aber oft nicht wissen, wo sie diese bekommen können. „Viele Menschen, die Hilfe brauchen, schämen sich, danach zu fragen. Deswegen ist es uns wichtig, die Empfänger der Spenden nicht ins Rampenlicht zu zerren, sondern wir werden behutsam und mit Fingerspitzengefühl in einem Beratungsteam Projekte aussuchen, von denen wir wissen, wie dringend hier Unterstützung gebraucht wird und wie sehr schon eine kleine Summe Geld helfen kann“, sagt Lanzenberger. Die SPÖ NÖ wird dann die Anschaffung von Behelfen übernehmen, die Volkshilfe NÖ organisiert die Weitergabe.

Es motiviert unsere MitarbeiterInnen zu noch mehr Bewegung, wenn der Schweiß nicht nur eine Investition in die eigene Gesundheit ist, sondern auch die Unterstützung konkreter Projekte sicherstellt. Am Ende profitiert auch die SPÖ NÖ von einer gesunden, fitten und motivierten Belegschaft – eine echte win-win-win Situation“, erklärt Kocevar, der auf die zahlreichen Projekt der NÖ GKK für Gesundheitsförderung und Prävention hinweist. Auch die SPÖ NÖ habe sich beraten lassen, daraus ist nun #SPÖrty entstanden: „Wir wollen, dass unsere Mitarbeiter gesund in die Arbeit kommen und gesund wieder vom Arbeitsplatz weggehen. Denn Gesundheitheit kennt keine Kompromisse“, erklärt Kocevar.

Er bedankt sich auch beim Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband, der für die MitarbeiterInnen Trainingsshirts und Handtücher gesponsort hat.

