FJ-Krauss: Lehrlingsförderung der Bundesregierung wichtige Maßnahme

Freiheitliche Jugend begrüßt wichtigen Vorstoß zugunsten tausender Lehrlinge

Wien (OTS) - „Die zahlreichen Maßnahmen der Bundesregierung beweisen, dass die Förderung und Ausbildung junger Menschen ein wichtiges Thema für die Freiheitlichen ist“, zeigt sich der Bundesobmann der Freiheitlichen Jugend und Wiener Stadtrat, Maximilian Krauss, erfreut. Demnach stockt die Bundesregierung die Geldmittel für die Vermittlung von Lehrstellensuchenden zu Ausbildungsbetrieben von 10 auf 20 Millionen auf. Das Paket soll es Jugendlichen ermöglichen, langfristig am beruflichen Leben teilzuhaben. „Mit der Zusage von mehr Geld für die Vermittlung von Lehrstellensuchenden wertet die Bundesregierung die Facharbeiterausbildung in Österreich endlich wieder auf und holt nach, was die Vorgänger-Regierung verabsäumt hat“, so Krauss. Tausende Jugendliche werden von dieser wichtigen Maßnahme profitieren, dem wachsenden Mangel von Facharbeitern mit Lehrabschluss wird somit entgegen gewirkt. „Es ist eine Lösung, die allen Seiten zugutekommt. Seitens der Freiheitlichen Jugend danken wir der Bundesregierung, mit starker freiheitlicher Handschrift, für diesen wichtigen Vorstoß“, so Krauss abschließend. (Schluss) akra

