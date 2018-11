Geschenktipps zu Weihnachten

Die NHM Wien Jahreskarte, eine Übernachtung im Museum oder „Die Pflanzenwelt Österreichs“ in Buchform

Wien (OTS) - Wer auf der Suche nach ungewöhnlichen Weihnachtsgeschenken ist, wird im Shop des Naturhistorischen Museum Wien fündig.

Das Naturhistorische Museum Wien zählt zu den größten naturkundlichen Museen der Welt. Hunderttausende Besucherinnen und Besucher lassen sich Jahr für Jahr von Tausenden naturwissenschaftlichen Objekten in historischem Ambiente faszinieren. Mit folgenden Geschenkideen kann man Freunden des NHM Wien unterm Weihnachtsbaum Freude bereiten:





Die NHM Wien Jahreskarte

Damit es möglich wird, die Faszination Natur noch unkomplizierter das ganze Jahr über immer wieder neu zu entdecken und zu erleben, bietet das NHM Wien eine Jahreskarte an. Mit nur 33,- Euro kostet die Karte weniger als drei Einzelbesuche im NHM Wien und ist ein Jahr ab dem ersten Besuch gültig. Als Geschenk ist die Jahreskarte als Gutschein an der Museumskassa erhältlich. Gutscheine können anschließend gegen eine persönliche Jahreskarte mit Gültigkeit von zwölf Monaten im Scheckkartenformat getauscht werden.





Eine Nacht im Museum für Kinder

Kinder von 7 bis 11 Jahren können eine Abenteuernacht im Museum verbringen, mit Filmvorführung im Digitalen Planetarium, Taschenlampenführung, Betthupferl, Schlafen im Dinosauriersaal und gemeinsamen Frühstück.

Kosten: € 75,– pro Person (erwachsene Begleitperson erforderlich, pro Begleitperson maximal 5 Kinder)

Tickets: begrenzte Teilnehmerzahl, Tickets nur im Vorverkauf im NHM-Shop, shop @ nhm-wien.ac.at

Termine:

12. Jänner 2019

16. Februar 2019





Eine Nacht im Museum für Erwachsene

Welcome Drink, Live-Show im Digitalen Planetarium, Gala-Dinner mit Live-Musik in der Kuppelhalle, Taschenlampentour durch die Schausammlungen mit Dachführung und Sekt mit Blick über Wien, Schlafen im Sauriersaal und Frühstück im Café in der Kuppelhalle.

Kosten: € 200,– pro Person

Tickets: begrenzte Teilnehmerzahl, Tickets nur im Vorverkauf im NHM-Shop, shop @ nhm-wien.ac.at

Termin: 23. Februar 2019





„Die Pflanzenwelt der österreichischen Alpen“ und „Wiens Pflanzenwelt“ im Kombi-Angebot

Beide Bücher dienen Naturinteressierten als Werkzeug um die Flora Österreichs besser kennen zu lernen. Zwei kompakte Nachschlagewerke: Die Arten sind zur schnelleren Auffindbarkeit nach Blütenfarben angeordnet, wobei ähnliche Arten zum besseren Vergleich direkt nebeneinandergestellt wurden. Durch die kompakte Form (198×128 mm) mit robustem Hardcover-Einband eignen sie sich als Begleiter bei Wanderungen und Spaziergängen.

Die Pflanzenwelt der österreichischen Alpen

2. überarbeitete Auflage (Bestellnr. 20388)

ISBN 978-3-903096-25-7, 2018, 352 pp., € 26,40

Wiens Pflanzenwelt

2. überarbeitete Auflage (Bestellnr. 20384)

ISBN 978-3-903096-19-6, 2017, 384 pp., € 26,40

Weihnachtsangebot:

Beide Bücher zum Vorzugspreis von € 50,- (Angebot gültig bis 20.12.2018 bei Direktbestellungen durch Privatpersonen; bei Bestellung Kennwort „PFLANZENWELT-KOMBI“ angeben; nicht mit anderen Rabatten oder Aktionen kombinierbar; zuzüglich Versand).

