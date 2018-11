Wöginger/Rosenkranz ad Sozialversicherungsreform: Abänderungsantrag sorgt für Klarheit

Missverständliche Formulierung betreffend Vorbereitungshandlungen wird klargestellt – Reform der Sozialversicherungen im Sinne der Patientinnen und Patienten

Wien (OTS) - "Die Sozialversicherungsreform ist im Sinne der Patientinnen und Patienten effizient und rasch umzusetzen. Um das zu gewährleisten, wird jene Formulierung, welche die Vorbereitungshandlungen für die Reform beinhaltet und offensichtlich zu Sorgen betreffend der Verfassungsmäßigkeit geführt hat, klargestellt", betonen die Klubobleute der Volkspartei und der FPÖ, August Wöginger und Walter Rosenkranz. Ein entsprechender Abänderungsantrag sei den Oppositionsparteien bereits übermittelt worden.

Der Abänderungsantrag werde im Rahmen des morgigen Sozialausschusses eingebracht, so Wöginger und Rosenkranz weiter. Eine generelle Ermächtigung zu Vorbereitungshandlungen sei zu keinem Zeitpunkt beabsichtigt gewesen. Vielmehr sei es um die Meldung der Anzahl der Versicherten in den jeweiligen Versicherungsträgern gegangen – dies werde nun nochmals klargestellt. Die Forderungen von SPÖ und Neos, die Bundespräsident Van der Bellen zu einer – ohnehin fragwürdigen – materiellen Gesetzesprüfung aufgefordert hatten, und den Verfassungsgerichtshof befassen wollen, seien somit obsolet. Die Klubobleute von ÖVP und FPÖ abschließend: "Mit der Reform der Sozialversicherungsträger vereinfachen wir das System, machen es sparsamer, schlanker und effizienter und stellen das Wohl der Patientinnen und Patienten in den Mittelpunkt. Das muss auch im Sinne der Oppositionsparteien sein."

