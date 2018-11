GPA-djp-Hofer: Lehrausbildung in Österreich stärken, Gesamtpaket schnüren!

Wien (OTS) - „Dass die Ministerin Schramböck beim Thema Fachkräftemangel ins EU-Ausland schielt anstatt eine qualitativ hochwertige Lehre in Österreich zu sichern, ist der falsche Weg“, kommentiert Susanne Hofer, Bundesjugendvorsitzende der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp) und Vorsitzende der Österreichischen Gewerkschaftsjugend den heutigen Medientermin von Ministerin Schramböck. ++++

„Gefordert ist die heimische Wirtschaft. Was es braucht, ist eine Attraktivierung der Lehre. Das bedeutet, eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu schaffen, die gut entlohnt ist und nicht Fachkräfte aus dem EU-Ausland verstärkt anzuwerben. Das könnte sich schnell als Versuch entpuppen, die Löhne und Gehälter in Österreich zu drücken“, zeigt sich Hofer überzeugt.

Die Eingliederung von Lehrlingen in überbetrieblichen Lehrwerkstätten in reguläre Lehrstellen sieht Hofer gefährdet: „Dass der Topf zur betrieblichen Lehrstellenförderung aufgestockt wird, ist gut und schön. Wenn aber gleichzeitig die AMS-Mittel für Organisationen wie Jugend am Werk, die hier besonders viel leisten, gekürzt werden, dann kann das nur als Alibi-Politik bezeichnet werden“, so Hofer abschließend.

