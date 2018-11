Schnabl/Königsberger-Ludwig: Änderung bei der Mindestsicherung schafft neue Armut

Bundesregierung befeuert Ausgrenzung von sozial Schwächeren

St. Pölten (OTS) - „Die großen Verlierer sind Familien mit Kindern!“, reagiert der Vorsitzende der SPÖ Niederösterreich, LHStv. Franz Schnabl, auf den vorgelegten Entwurf der Bundesregierung im Zusammenhang mit den Änderungen bei der Mindestsicherung. Gerade Kinder würden die Kürzungen am eigenen Leib verspüren, da nicht mehr jedes Kind gleich viel Geld erhalte, so Schnabl weiter. Laut NÖ Sozialbericht waren 2017 10.388 von 29.273 Mindestsicherungsbeziehern in Niederösterreich Kinder – nun soll es für das erste Kind künftig rund 216 Euro monatlich, für das zweite 130 und ab dem dritten gar nur noch 43 Euro geben.

Die niederösterreichische Sozialdemokratie sieht jedoch durchaus Verbesserungen im Bereich des Zugriffsrechts auf das Hab und Gut der Menschen, erklärt Schnabl: „Die neue Regelung der Mindestsicherung sollte aber für Menschen über 50 Jahre und Aufstocker, welche Mindestsicherung insbesondere aufgrund ihres zu geringen Einkommens beziehen, wegfallen. Hier werden Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ihrer existenziellen Grundlage beraubt. Die SPÖ NÖ wird hier weiter für die Ärmsten in unserer Gesellschaft aufstehen und kämpfen!“

Für die stellvertretende SPÖ-Landesparteivorsitzende und NÖ Soziallandesrätin, Ulrike Königsberger-Ludwig, steht fest, dass die Neuregelung der Mindestsicherung Armut nicht bekämpfen, sondern neue produzieren wird. „Die Mindestsicherung ist als soziales Sicherungsnetz gedacht und soll Menschen vor Armut schützen. Stattdessen werden nun Schikanen bei Familien mit Kindern, Schutzsuchenden sowie Menschen mit schlechten Deutsch- oder Englischkenntnissen eingezogen, die sozial Schwächere noch mehr unter Druck setzen werden“, kritisiert Königsberger-Ludwig.

„Die Sozialanalyse der Statistik Austria zeigt deutlich, dass besonders Kinder und Jugendliche in alleinerziehenden Haushalten sowie in Haushalten mit mehr als drei Kindern von Armutsgefährdung und materieller Armut betroffen sind. In der Neuregelung wurden aber bloß Kinder und Jugendliche von alleinerziehenden Eltern speziell bedacht und damit die Lage von Kindern aus Mehrkindfamilien, die schon jetzt auf vieles verzichten müssen, verschärft“, verurteilt Königsberger-Ludwig die ungleiche Behandlung von Kindern aus finanziell schwachen Haushalten.

„Die starke Degression bei den Kinderzuschlägen steht dem sozialpolitischen Ziel der Überwindung von Armut völlig entgegen, zumal sich materielle Armut auf die gesellschaftliche Teilhabe und die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen auswirkt. Um allen Kindern und Jugendlichen einen guten Start ins Leben und eine gesunde Entwicklung zu ermöglichen, sind jedoch entsprechende Gestaltungsmöglichkeiten in den Ländern notwendig. Diese sind aber durch die Daumenschrauben in Form der Maximalprozentsätze kaum realisierbar“, so Königsberger-Ludwig abschließend.

