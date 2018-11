Feichtinger: Keine Gesetzesvorlagen im Umweltausschuss

SPÖ-Umweltsprecher kritisiert „Ideenlosigkeit, Desinteresse und Reformunwilligkeit von Schwarz-Blau“

Wien (OTS/SK) - Anlässlich des heute stattfindenden Umweltausschusses im Parlament übt SPÖ-Umweltsprecher Klaus Feichtinger scharfe Kritik an der Regierung: „Dieser Umweltausschuss zeigt einmal mehr die Ideenlosigkeit, das Desinteresse und die Reformunwilligkeit der Bundesregierung. Es liegt keine einzige Gesetzesvorlage am Tisch“, so Feichtinger am Mittwoch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Würde die Opposition nicht Anträge – die voraussichtlich alle abgelehnt beziehungsweise vertagt werden – vorlegen, würde der Umweltausschuss gar nicht stattfinden. Dabei gebe es ausreichend Herausforderungen, die zu lösen wären. „Neben den Anträgen werden wir die Umweltministerin auch mit der Frage, ob es nun endlich die versprochene öffentliche Stellungnahme zum Standortentwicklungsgesetz des Ministeriums geben wird, konfrontieren“, so Feichtinger. Außerdem erinnert der SPÖ-Umweltsprecher den Vorsitzenden des Umweltausschusses an die versprochene Sitzung des Umweltrates zu diesem Thema. „Die Regierung ist zunehmend Erfüllungsgehilfin für die Wirtschaft und Industrie“, so Feichtinger, der in diesem Zusammenhang einen Artikel aus der WKÖ-Zeitung „Umweltschutz der Wirtschaft“ zitiert: „Ein Wirtschaftskammerfunktionär redet von `legistischer Erntezeit`“. Das sei ein eindeutiger Beweis, wo die Interessen von Schwarz-Blau liegen. „Die, die gesät haben, können nun offenbar ernten. Gut für die Konzerne, schlecht für die Menschen und den Umweltschutz in unserem Land“, so Feichtinger.

Eine Warnung spricht der SPÖ-Umweltsprecher in Sachen Klima- und Energieplan aus: „Weil die österreichische Regierung hier keine (verpflichtenden) Klimaschutzziele vorlegt, sind Strafzahlungen in Milliardenhöhe zu befürchten“, kritisiert Feichtinger, der in diesem Zusammenhang auf den Sideletter der Arbeitsgruppe „Arbeit und Verkehr“ verweist, der davon spricht, dass „Österreich die Klimaziele dramatisch nicht erreichen wird“. Außerdem kritisiert Feichtinger, dass den ParlamentarierInnen keine ausreichenden Unterlagen zum Nationalen Energie- und Klimaplan dazu vorliegen: „Stil ist nicht das Ende des Besens“, fasst der SPÖ-Umweltsprecher den Umgang von Schwarz-Blau mit dem Parlament zusammen. (Schluss) nw/rm/mp

