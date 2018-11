FP-Kasal: Jahrhundertchance auf Verknüpfung Vorortelinie mit Verbindungsbahn lebt

FPÖ-Forderungen im Gesamtkonzept eines Allparteien-Antrags berücksichtigt

Wien (OTS) - „Die Chance auf die Verknüpfung der Vorortelinie mit der Verbindungsbahn lebt“, freut sich der Hietzinger Bezirksparteiobmann Kasal über den einstimmigen Beschluss im heutigen Gemeinderat. Unzählige Gespräche mit SPÖ, ÖVP und Grünen seit dem Frühjahr haben Durchbruch geführt.

In seltener Einigkeit haben alle Parteien beantragt, die geplante Verbindungsbahn mit der Vorortelinie zu verknüpfen und damit eine umsteigefreie Verbindung der Nordwestbezirke mit dem Fernverkehr in Meidling und dem Hauptbahnhof zu schaffen. Nachverhandlungen für das bestehenden Vertragswerk mit der ÖBB zum Ausbau der Verbindungsbahn müssen nun aufgenommen werden. Ziel derer ist, die Verknüpfung der Verbindungsbahn durch einen zweigleisigen Ausbau der östlichen Wientalbrücke sowie die Evaluierung der Station Hietzinger Hauptstraße und eine Verlegung dieser zur U4-Station Unter St. Veit in das Vertragswerk aufzunehmen. So soll ein neuer Verkehrsknotenpunkt in Unter St. Veit mit den größtmöglichen Umstiegs- und Anbindungsmöglichkeiten entstehen. „Ein Meilenstein in der Wiener Verkehrsplanung, eine Jahrhundertchance für den öffentlichen Verkehr insbesondere im Westen und Süden Wiens“, freut sich Kasal.

Abschließend bedankt sich Kasal bei den Parteien SPÖ, Grüne und ÖVP für die konstruktive Gesprächsbasis im Sinne der Bevölkerung, aufgrund derer es letztendlich zu diesem gemeinsamen Antrag gekommen ist.

