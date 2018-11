Jarolim: Absoluter Stillstand in der Justizpolitik – „Moser darf nicht arbeiten“

Statt Verbesserungen für die Bevölkerung Anschläge auf Rechtsstaat, Demokratie und Sozialpartnerschaft

Wien (OTS/SK) - „Mit dem heutigen Justizausschuss ist der absolute Stillstand in der Justizpolitik der Regierung erreicht“, sagt SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim. Es ist der erste Ausschuss seit vielen, vielen Jahren in dem keine einzige Gesetzesvorlage bzw. Materie auf der Tagesordnung steht, die in der Nationalratssitzung behandelt wird – wenn man davon ausgeht, dass die Regierung alle Oppositionsanträge vertagen wird, wie etwa den 3-Parteien-Antrag zu „Sexismus im Netz“. „Offenbar hat Justizminister Moser von Kanzler Kurz mittlerweile ein Arbeitsverbot verhängt bekommen – wie sonst lässt sich erklären, dass praktisch beschlussreife Materien blockiert, notwendige Reformen nicht angegangen werden?“, so der SPÖ-Justizsprecher. „Aktiv ist die Regierung nur dann, wenn es darum geht, Rechtsstaat und Demokratie zu untergraben und Sozialpartnerschaft und Arbeitnehmer-Rechte zu schwächen.“ ****

„Zu keinem der wichtigen justizpolitischen Themen – sei es die Reform des Maßnahmenvollzugs, ein modernes Eherecht, die versprochene Unterhaltsgarantie oder Sammelklagen – wurden bisher konkrete Lösungen oder Vorhaben präsentiert. Die Justiz ist in dieser Regierung völlig im Abseits, der Justizminister wurde offenbar von Kanzler Kurz ins Eck gestellt und darf nicht mehr arbeiten“, so Jarolim. Nicht einmal die eher bescheidenen Punkte des eigenen Regierungsprogramms werden umgesetzt.

„Fleißig“ zeige sich Schwarz-Blau vor allem dort, wo es um Umfärben und Schwächung der Sozialpartner sowie gegen die Rechte von ArbeitnehmerInnen geht, wie etwa bei der Sozialversicherung und beim 12-Stunden-Tag. Als „skandalösen, in der Geschichte der 2. Republik einmaligen Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit“ bezeichnet Jarolim das Selbstermächtigungsgesetz, das die Regierung beschlossen hat. Hier erwartet sich der Justizsprecher Antworten von Minister Moser, der ja auch für Verfassung zuständig ist, „wie dieses Gesetz nur irgendwie mit der Verfassung und dem Legalitätsprinzip vereinbar ist“. Die SPÖ werde jedenfalls alle parlamentarischen Möglichkeiten bis zum Verfassungsgerichtshof nützen, um diese Selbstermächtigung der Regierung zu verhindern. (Schluss) mr/ah/mp

