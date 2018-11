Schindler steigert den Immobilienwert

Ein neuer Aufzug bedeutet eine Investition in zufriedene Mieter, niedrige Betriebskosten und den langfristigen Wert eines Gebäudes.

Wien (OTS) - Der Aufzug stellt ein verbindendes Element in jedem Gebäude dar. Täglich verrichtet er seine Arbeit und fällt erst dann auf, wenn er nicht funktioniert. Betriebsausfälle sind für Mieter genauso störend wie für den Gebäudebesitzer oder Verwalter. Daher sollte man rechtzeitig vorsorgen. Modernisierung sorgt für anhaltende Funktionalität, Sicherheit, Komfort und die Einhaltung der aktuellen behördlichen Vorschriften. Schindler bietet Ersatz für komplette Aufzugsanlagen oder Schritt-für-Schritt Modernisierungen für bestimmte Aufzugskomponenten – Lösungen, die den Wert einer Immobilie langfristig sichern. Durch den Tausch der kompletten Aufzugsanlage investiert man in die Zukunft und schafft eine Wertanlage.

Beste Lösung

Schindler hat hier die perfekte Lösung parat: Schindler 6300. In ihm vereinen sich Sicherheit, Effizienz sowie Wertsteigerung in nur einem Produkt. Stil, Farben und Optionen lassen sich passend zum Gebäude wählen. Sorgfältig ausgewählte Materialien optimieren Design und Fahrgefühl. Technische Vielseitigkeit mit einer einfachen Gebäudeintegration sprechen genauso für eine Ersatzanlage wie der überzeugende Raumgewinn. Die Kabine kann wesentlich vergrößert werden, wodurch mehr Personen transportiert werden können. Und das alles, ohne den Schacht zu verändern. Neben der erhöhten Sicherheit gibt es aber auch einen merkbaren Komfortgewinn. Automatische und breite Schachttüren erleichtern das Ein- und Aussteigen besonders für ältere Menschen, Eltern mit Kinderwägen oder Personen mit eingeschränkter Mobilität. Schwere Drehtüren gehören somit der Vergangenheit an. Moderne Tableaus garantieren auch Personen im Rollstuhl oder mit einer Sehbehinderung die problemlose Steuerung. Selbstverständlich werden auch Teilsanierungen angepasst auf die jeweilige Kundenanforderung erarbeitet und speziell auf die Gebäudenutzung angeboten.

Grüne Mobilität

Der Schindler 6300 ist ein Aufzug in Leichtbauweise frei von Schadstoffen und entwickelt für niedrigen Energieverbrauch. Der effiziente Betrieb bleibt während der gesamten Laufzeit stabil – und der Aufzug ist fast zu hundert Prozent recyclebar. Das „ready to go“ Konzept von Schindler bietet rasch einsatzbare, vorgefertigte Komponenten und wo immer nötig, die Flexibilität der Aufzugskabine. Niemand wartet gerne. So setzt Schindler auf eine schnelle und verlässliche Montage mit kurzen Ausfallszeiten und geringstmöglichen Störungen für die Bewohner. Garantierte Zufriedenheit für Alle.

Rückfragen & Kontakt:

Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH

Mag. Michael Uher

Head of Marketing & PR

+43 (0)5 / 724463 - 3536

michael.uher @ schindler.com

http://www.schindler.at