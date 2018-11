Brauer-Kollektivvertrag: Einigung nach 6. Verhandlungsrunde

Wien (OTS) - Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter haben sich in der 6. Verhandlungsrunde auf einen Kollektivvertragsabschluss geeinigt. Löhne und Gehälter werden rückwirkend per 1.9.2018 um 3,2 % erhöht, kollektivvertragliche Zulagen um 2,1 %. Der Geltungsbereich ist von 1.9.2018 bis 30.9.2019.

„Für alle Brauer ein sehr schwieriger, für viele ein absolut grenzwertiger Abschluss in einem gesamtwirtschaftlich durchaus herausfordernden Umfeld“, so MMag. Martin Gruber, Leiter des Verhandlungskomitees auf Arbeitgeberseite. So müssten die Brauer außerdem aufgrund schlechter Ernten mit steigenden Rohstoffpreisen und auch höheren Kosten für Energie zurechtkommen.

Im Zusammenhang mit dem 12-Stunden-Tag konnte eine für beide Seiten akzeptable Lösung gefunden werden. „Die Einbindung der Betriebsräte war für die Arbeitgeber ohnehin schon immer wichtig und wird es auch zukünftig bleiben“, so Mag. Jutta Kaufmann-Kerschbaum, Geschäftsführerin des Brauereiverbandes. Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter sind sich einig, dass Gesundheit und Arbeitsschutz für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter höchste Priorität haben.

