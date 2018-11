„Wien ist auf deiner Seite“

SPÖ zieht positive Zwischenbilanz im Gemeinderat – Wohnbau, Arbeitsmarkt, Bildung sind konkrete Sozialpolitik

Wien (OTS/SPW-K) - Anlässlich der Aktuellen Stunde zieht die SPÖ eine positive Zwischenbilanz über die Arbeit der rot-grünen Stadtregierung. „Wir haben Wichtiges in die Wege geleitet, zum Beispiel die neue Bauordnung mit der Widmungskategorie ‚Geförderter Wohnbau’“, bekräftigt SP-Gemeinderat Kurt Stürzenbecher. „Wir antworten auf Spekulationen und Marktversagen – das ist ein richtiger und mutiger Schritt.“

„Die Wohnbauförderung ist unverändert hoch. Wien leistet hier weit mehr als alle anderen Städte oder Regionen in Europa. Davon profitieren wir alle. Denn verantwortungsvoller Wohnbau ist auch ein wertvoller Beitrag zum Klimaschutz“, betont Stürzenbecher. Auch in der Auseinandersetzung mit Airbnb steht Wien vor konkreten Schritten: „Die eigene Wohnung kurz privat zu vermieten ist heute ein Teil der Lebenskultur. Es kann aber nicht sein, dass Anbieter – oft große Organisationen – gewerblichen Profit auf Kosten von freiem Wohnraum machen.“

Zwtl.: Rot-Grün lässt niemanden im Stich =

SP-Gemeinderat Heinz Vettermann betont die erfolgreiche Sozialpolitik von Rot-Grün. „Die Wienerinnen und Wiener haben soziale Sicherheit im Krisenfall. Hier haben auch behinderte Menschen und Kinder Unterstützung, genauso wie Arbeitslose. Wir versuchen, diese wieder in den Arbeitsmarkt zu bringen.“ Das geschehe zum Beispiel über den waff oder auf die WienerInnen abgestimmte Qualifizierungsmaßnahmen. Dies trägt nachweisbar Früchte. Die Arbeitslosenquote geht zum 23. Mal in Folge zurück, im September erreichte Wien einen neuen Beschäftigtenhöchststand.

Auch im Bildungsbereich, in den im kommenden Jahr 1,75 Milliarden Euro investiert werden, können sich die WienerInnen auf die Stadt verlassen. Besondere Bedeutung kommt dem neuen Bildungsgrätzel zu, wo VHS, Musikschulen und andere zusammen für ein gutes Angebot sorgen. „Auch in der Sommerbetreuung sind Eltern nicht auf sich allein gestellt. Die neuen Summer Camps bieten Spiel, Spaß, Sport und Lernen und Unterstützung beim Erlernen der deutschen Sprache. Sie sind wie ein Ferienclub – nur leistbar“, so Vettermann.

„Das alles sagt den Menschen: Wien ist auf deiner Seite. Das ist konkretes, gewolltes politisches Handeln. Der Vergleich mit anderen Städten und dem Bund macht uns sicher.“

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

Mag. Mario Sonnberger

Kommunikation

+43 1 4000 81929

mario.sonnberger @ spw.at

http://www.rathausklub.spoe.at