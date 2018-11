NEOS Wien/Emmerling: Wir brauchen einen individuellen Karenzanspruch

Bettina Emmerling „Wir müssen Frauen aus der Teilzeitarbeit holen, um sie vor Altersarmut zu bewahren!“

Wien (OTS) - NEOS Wien Frauensprecherin Bettina Emmerling fordert in der heutigen Schwerpunktdebatte zum Thema Frauen im Gemeinderat einen individuellen Anspruch auf Karenz: „Das österreichische Karenzmodell ist nach wie vor darauf ausgerichtet, dass hauptsächlich Frauen zu Hause bleiben, wie die Zahlen belegen: nur 17% der Männer gehen in Österreich in Karenz – in Schweden sind das hingegen 90%. Ein individueller Anspruch auf Karenz für jedes Elternteil für maximal achtzehn Monate wäre eine Möglichkeit, Frauen aus der Teilzeitarbeit zu holen und vor Altersarmut zu bewahren!“

Insgesamt ist die Erwerbsbeteiligung von Frauen in Österreich zwar sehr hoch, jedoch arbeitet fast jede zweite Frau in Teilzeit, bei Männern sind das hingegen nur rund 10%. „Das führt dazu, dass Frauen weniger verdienen und auch weniger Pension bekommen. Als Gegenmaßnahme müssen wir endlich das Frauenpensionsantrittsalter erhöhen und direkt beim Karenzmodell ansetzen. Es braucht aus unserer Sicht ein individuelles, einkommensabhängiges Familiengeldkonto und überlappende Karenzzeiten, um Raum für gemeinsame Familienzeit zu schaffen. Es muss endlich für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen normal werden, dass sowohl Frauen als auch Männer Karenzzeiten in Anspruch nehmen“, schließt Emmerling.

