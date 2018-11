ORF III am Donnerstag: Neue Ausgabe „Die Tafelrunde“ mit Fleischhacker, Maurer, Spörk, Tartarotti und Loos

Außerdem: Diskussionsrunde in „Politik live“ zum Ukraine-Konflikt, „Wilde Küste von Südafrika“ in der „Wilden Reise mit Erich Pröll“

Wien (OTS) - Am Donnerstag, dem 29. November 2018, kredenzt Martina Hohenlohe in einer weiteren Ausgabe des neuen ORF-III-Formats „Mein wunderbarer Kochsalon“ gemeinsam mit Koch Franz Diewald einen klassischen „Kaiserschmarrn“ (18.45 Uhr), bei dem natürlich auch der Zwetschkenröster nicht fehlen darf.

Im Hauptabend steht eine „Wilde Reise mit Erich Pröll“ auf dem Programm, die an die „Wilde Küste von Südafrika“ (20.15 Uhr) führt – in die Heimat der Klippschliefer. Das in Europa nahezu unbekannte Tier ähnelt zwar äußerlich stark dem Murmeltier, ist jedoch mit dem Elefanten und der Seekuh verwandt. Der Film von Marlen Hundertmark bietet außergewöhnliche Einblicke in das Leben des exotischen Vierbeiners und ist gleichzeitig ein Porträt der Küstenregion Südafrikas mit ihren atemberaubenden Klippen.

Anschließend befasst sich „Politik live“ mit der aktuellen „Kriegsgefahr am Rande Europas“ (21.05 Uhr). Fast fünf Jahre nach der Annexion der Halbinsel Krim droht an der Grenze zwischen Russland und der Ukraine eine weitere Eskalation: Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat am Montag in seinem Land das Kriegsrecht verhängt. Mehrere ukrainische Schiffe waren in der Straße von Kertsch zwischen dem Schwarzen Meer und dem Asowschen Meer unter Beschuss geraten und später von Russland beschlagnahmt worden. Die Besatzungsmitglieder werden in Russland festgehalten. Präsident Vladimir Putin fühlt sich provoziert und warnt vor „künftigen unüberlegten Handlungen“. Wie ernst ist die Lage wirklich? Steht ein Krieg vor den Toren Europas bevor? Wie reagiert die EU auf die neuerliche Provokation aus Moskau? Und in welche Lage bringt das die bekanntlich russlandfreundliche Regierung Österreichs? Darüber diskutiert Ingrid Thurnher u. a. mit ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz und dem Politikwissenschafter und Russland-Experten Gerhard Mangott.

Danach wird es humorvoll, beginnend mit dem Otto-Schenk-Klassiker „Oft passiert es unverhofft – Einfälle und Reinfälle mit Otto Schenk“ (21.55 Uhr). Darin vereint der Publikumsliebling Situationskomik mit Charakterstudie und schlüpft u. a. in die Rolle eines Fernsehkochs, dem das Steak nicht gar wird.

Abschließend begrüßt Gastgeber Gerald Fleischhacker in einer neuen Ausgabe der ORF-III-Kabarettshow „Die Tafelrunde“ (22.35 Uhr) Thomas Maurer, Christof Spörk, Guido Tartarotti und Aida Loos. Besprochen werden in humoristischer Manier die Ereignisse des vergangenen Monats. Thomas Maurer will der Erste sein – und bilanziert daher schon im November das bald endende Jahr. Auf die nächste kommende Grippewelle ist Journalist Guido Tartarotti bestens vorbereitet, zumindest hat er alle notwendigen Tipps, um Schnupfen und Co. sofort zu bekämpfen – außer es handelt sich um Männerschnupfen. Aida Loos schlüpft in die Rolle von Ali, der im E-Card-Video der FPÖ berühmt wurde. Außerdem sinniert sie über 100 Jahre Frauenwahlrecht und warum sie froh ist, kein Mann zu sein. Christof Spörk begeistert schließlich mit einer mitreißenden Musiknummer: Sein Lied „Hätti wari täti“ entspricht einem zutiefst österreichischen Motto.

