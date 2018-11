ORF SPORT + mit den Highlights vom Skisprung-Weltcup in Ruka

Am 29. November im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 29. November 2018, in ORF SPORT + sind das FIS Alpine Ski World Cup Magazine 2018/19 (Killington und Lake Louise) um 19.00 Uhr, das Ringermagazin 2018 um 19.30 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun-und Extremsport um 19.45 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sowie die Höhepunkte vom Skisprung-Weltcup Einzel in Ruka um 20.15 Uhr und vom Paraclimbing-Finale von der Kletter-WM in Innsbruck um 21.15 Uhr.

Der Japaner Ryoyu Kobayashi holte beim zweiten Springen in Ruka seinen zweiten Sieg in Serie. Platz zwei ging an den Deutschen Andreas Wellinger, Platz drei an Kamil Stoch aus Polen. Als bester Österreicher landete Stefan Kraft auf Platz zehn.

Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen", das Schulsport-Magazin „Schule bewegt" oder das „Golfmagazin" können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

