NEOS erfreut über klare Schwerpunktsetzung und erkennbare pinke Handschrift des Salzburger Budgets 2019

Egger: „Das Salzburger Landesbudget für das Jahr 2019 setzt klare Schwerpunkte in den Themen Wohnbau, Kinderbetreuung, Wissenschaft und Mobilität.“

Salzburg (OTS) - NEOS Klubobmann Sepp Egger sei froh, dass Salzburg mit diesem Budget enkelfit gemacht werde: „Das vorliegende Budget ist ein Budget der konkreten Schritte mit einem klaren Ziel: Salzburg bewegen.“

Neben einem qualitativ hochwertigen Ausbau der Salzburger Kinderbetreuung werden zusätzlich 4,5 Millionen Euro im Bereich der Wissenschaft budgetiert, um Salzburg als leistungsfähigen Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort zu etablieren. Zudem gebe es auch ein kräftiges Signal für den öffentlichen Verkehr, indem das Tarifsystem grundlegend reformiert werde. „2019 wird es eine attraktive Jahreskarte um 595 Euro für das ganze Bundesland geben – das sind fast 1.000 Euro weniger als bisher“, erklärt Egger.

Besonders freue ihn aber, dass sich die Landesregierung nicht vor der globalen Verantwortung drücke und die Entwicklungshilfe signifikant von 330.000 Euro auf eine Million Euro pro Jahr verdreifache. „Hier zeigen wir der Bundesregierung deutlich den richtigen Weg auf, denn es ist unsere moralische, soziale und wirtschaftliche Verantwortung, direkt vor Ort zu helfen“, macht Egger klar.

„Für uns war es die erste Erstellung eines Budgets in Landesregierungsverantwortung seit der Gründung der NEOS 2012 – ein Meilenstein. Und wir beweisen: wir halten unsere Wahlversprechen auch nach einer Landtagswahl. Wir tragen gerne Regierungsverantwortung und gehen in diesem Budget sorgsam mit dem Steuergeld der Salzburgerinnen und Salzburger um. Ein Abbau des Schuldenstandes um mindestens 6,5 Millionen Euro zeigt das deutlich“, so Egger.

