Serienstart: In „Chicago Justice“ kämpft Philip Winchester für Gerechtigkeit

Wien (OTS) - Jedes Opfer verdient Gerechtigkeit, dies ist die Maxime von Staatsanwalt Peter Stone alias Philip Winchester. Gemeinsam mit seinen Kollegen übernimmt er die anspruchsvollsten Fälle in Chicago und muss dabei gekonnt durch das verworrene Justizsystem navigieren, um Verbrecher zur Verantwortung zu ziehen. Die neue Serie „Chicago Justice“, nach einer Idee von Krimi-Mastermind Dick Wolf („Law and Order“), ist ab Donnerstag, dem 29. November 2018, jeweils um ca. 22.00 Uhr in ORF eins zu sehen. Zum Auftakt stehen zwei Folgen auf dem Programm. Neben Winchester spielen in weiteren Rollen u. a. Jon Seda, Joelle Carter, Monica Barbaro und Carl Weathers. Zum Auftakt ist „Chicago Justice“ als Doppelfolge zu sehen.

„Im Namen des Volkes“ um 22.05 Uhr

Bei einem Brand während eines Raves kommen 39 Menschen ums Leben und es gibt zahlreiche Verletzte. Schon bald hat die Polizei einen Verdächtigen verhaftet. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm sowohl Brandstiftung als auch mehrfachen Mord vor. Der Täter wird durch einen Spitzenanwalt vertreten. Und Staatsanwalt Stone gerät in Zugzwang. Es gibt Indizien dafür, dass das Geständnis des Täters unter Druck entstanden ist.

Mit Philip Winchester (Peter Stone), Jon Seda (Antonio Dawson), Joelle Carter (Laura Nagel), Monica Barbaro (Anna Valdez), Carl Weathers (Mark Jefferies) u. a.

„Loyalität“ um 22.50 Uhr

Nachdem ein junger Drogendealer während seiner Untersuchungshaft zu Tode gekommen ist, nimmt die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen auf. Offenbar hat niemand den schlechten Gesundheitszustand des Häftlings bemerkt und so haben die Polizei, die Feuerwehr und auch das medizinische Personal eine indirekte Mitschuld an dessen Tod. Insbesondere Officer Kevin Atwater scheint sehr hart mit dem Opfer umgegangen zu sein und wird nun vor Gericht angeklagt.

