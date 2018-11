STUDIENTAG Bildung 4.0 – Förderung der Nachhaltigen Entwicklung durch innovativen Unterricht

Internationaler Studientag an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik mit mehr als 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 23 Ländern und 5 Kontinenten

Wien (OTS) - Bei dem internationalen Studientag am 29. und 30. November an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik diskutieren mehr als 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 23 Ländern und 5 Kontinenten, wie nachhaltige Entwicklung durch innovativen Unterricht gefördert werden kann. Die Vorträge werden live über Facebook übertragen.

Bundesministerin Elisabeth Köstinger: „Für ein lebenswertes Österreich und ein zukunftsfähiges Europa müssen wir mit voller Kraft für Nachhaltigkeit eintreten – sowohl auf nationaler als auch auf europäischer und internationaler Ebene. Neben Themen der ökologischen Nachhaltigkeit stehen auch soziale und ökonomische Nachhaltigkeit in unserem Fokus. Für die Sicherstellung einer lebenswerten Zukunft sind Innovationen und Strategien notwendig. In der Bildung unserer Gesellschaft sind daher neue Konzepte von großer Bedeutung.“

Rektor Thomas Haase weist auf die wichtige Rolle hin, die die Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik bei der Entwicklung innovativer Unterrichtskonzepte und der Stärkung von Bildung für nachhaltige Entwicklung in Schulen spielt. „Die Hochschule wird ihrer Verantwortung als nachhaltige Bildungsinstitution mannigfaltig gerecht: Einmal durch die Koordination des europäischen Bildungsprojekts ProfESus, die Durchführung eines internationalen Lehrganges und die Organisation dieses Studientages. Die an der Hochschule konzipierte Grüne Pädagogik ist ein zentrales Element des innovativen Bildungskonzepts für nachhaltigen Unterricht“, so Rektor Thomas Haase.

Hochschul-Dozentin Johanna Michenthaler, die als Projektleiterin des Erasmus+ Projekts „ProfESus“ diesen internationalen Studientag konzipiert und organisiert, erklärt: „Gemäß der Aussage der UNESCO Die Welt verändert sich – auch die Bildung muss sich verändern, wurde in internationaler Zusammenarbeit ein innovativer Lehrerfortbildungslehrgang entwickelt und erprobt. Dieses Konzept und unsere Erfahrungen werden bei der Tagung vorgestellt, diskutiert und international weitergegeben.“

Der Studientag findet an zwei Tagen, dem 29. und 30. November ganztägig an der Hochschule statt.

Mehr Informationen unter www.agrarumweltpaedagogik.ac.at – Aktuelles

Internationale Experten werden zu verschiedenen Aspekten des Tagungsthemas referieren:

Prof. Dr. Kai NIEBERT, Nachhaltigkeitsforscher und Professor für Didaktik der Naturwissenschaften und Nachhaltigkeit, Universität Zürich

Bildung im Anthropozän: Der Klimawandel lässt nicht mit sich verhandeln – ein Plädoyer für einen grünen New Deal



Prof. David SELBY , Gründungsdirektor von Sustainability frontiers und Professor an der und

Professor an der Dublin City University, Irland

Transformatives und grenzüberschreitendes Lernen für eine Welt in großem Umbruch: Neue Anforderungen an die Bildung für nachhaltige Entwicklung

Prof. Wilhelm Linder , Dozent an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik

Lernen, die Zukunft zu gestalten: Das didaktische Konzept der Grünen Pädagogik und sein Einsatz in der beruflichen Bildung

Prof.in Johanna MICHENTHALER , Dozentin an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik

Vorstellung des innovativen ProfESus-Lehrganges: Fortbildung für LehrerInnen

Alexander Pinker , Innovation-Profiler, Futurist und New Media Spezialist

Bildung 4.0 – Dynamik des Digitalen Lernens in der Zukunft: Die Zukunft gehört den Querdenkern





