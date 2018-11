VP-Korosec ad Allgemeinmedizinische Akutversorgung (AMA): Erfolgsversprechendes Modell der wohnortnahen Versorgung

Bisheriges Betreiben von Allgemeinmedizinischer Akutordination beim AKH ein voller Erfolg – Ziel ist die effiziente wohnortnahe Versorgung der Wiener

Wien (OTS) - Die Allgemeinmedizinische Akutordination beim AKH Wien ist bisher ein voller Erfolg. Der Sinn dieser Form der ambulanten Versorgung liegt in der Entlastung des Patientenaufkommens der Notfallmedizin. „Die Versorgung erfolgt hier außerhalb der üblichen Ordinationszeiten. Dies ist international als sogenannte ‚out of hours‘-Ordination bereits üblich und wurde damit nun auch in Wien endlich in Angriff genommen“, so ÖVP Wien Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec.

„Auf diese Weise konnte eine Entlastung des Patientenaufkommens erreicht werden. Weiters sind die Kosten dieser ambulanten Versorgung wesentlich günstiger als ein möglicher stationärer Aufenthalt“, so Ingrid Korosec.

„Die Etablierung der AMA ist ein wichtiger Schritt hinsichtlich der Etablierung von Primary Health Care-Zentren. Die Kooperation zwischen diesen beiden Formen der ambulanten Versorgung ist ein wesentlicher Schritt zum Aufbau einer wirksamen, wohnortnahen Versorgung der Wiener Bevölkerung“, so Korosec abschließend.

