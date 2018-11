SOS Mitmensch: „Mindestsicherung neu“ öffnet Falltür zu dramatischer Armut

Tausenden Frauen, Männern und Kindern droht Wohnungsverlust und bittere Armut

Wien (OTS) - „Die Regierung öffnet die Falltür zu dramatischer Armut. Die Kürzungen von bis zu 80 Prozent bei Kindern sind existenzbedrohend, ebenso die Kürzungen bei Menschen ohne Pflichtschulabschluss und guten Deutschkenntnissen. Tausenden Frauen, Männern und Kindern droht der Verlust ihrer Wohnung“, ist Alexander Pollak, Sprecher von SOS Mitmensch, über das Armutsverschärfungspaket der Bundesregierung entsetzt.

Laut Berechnungen von SOS Mitmensch drohe in der „Mindestsicherung neu“ Paaren ohne Kinder ein jährlicher Verlust von 1.036 Euro, wenn sie Pflichtschulabschluss haben. Ohne Pflichtschulabschluss beziehungsweise ohne gute Deutschkenntnisse drohe Paaren ohne Kinder sogar ein jährlicher Verlust von 8.236 Euro. Für Elternpaare mit Kindern sei der Verlust noch dramatischer, so die Menschenrechtsorganisation. So drohe etwa Elternpaaren mit drei Kindern ein jährlicher Verlust von 4.764 Euro, wenn sie Pflichtschulabschluss haben. Ohne Pflichtschulabschluss beziehungsweise ohne gute Deutschkenntnisse drohe Paaren mit drei Kindern ein jährlicher Verlust von 11.964 Euro. Diese dramatischen Verluste seien für die betroffenen Elternpaare und ihre Kinder existenzbedrohend, kritisiert SOS Mitmensch. Auch Alleinstehende würden teils erhebliche Verluste erleiden, wenn sie keinen Pflichtschulabschluss oder mehr als zwei Kinder haben, so die Menschenrechtsorganisation. Detailberechnungen und Grafiken finden Sie HIER.



Scharfe Kritik übt SOS Mitmensch-Sprecher Pollak auch an der spaltenden Vorgehensweise der Bundesregierung: „Die Regierung teilt das Land in bislang beispielloser Weise in Menschen erster, zweiter und dritter Klasse. Mit fremdenfeindlicher Begleitmusik wird versucht, davon abzulenken, dass der Sozialabbau nahezu alle trifft, die auf Unterstützung angewiesen sind.“

SOS Mitmensch ruft zum Protest gegen die drohende soziale Kälte auf. Bereits mehr als 9.000 Menschen unterstützen die Protestinitiative der Menschenrechtsorganisation gegen das Kürzungspaket der Bundesregierung.

Link zur Petition



