„matinee“ mit neuer Doku über „Albanien – Ein Land im Aufbruch“ und Maria-Callas-Porträt zum 95. Geburtstag

Außerdem: „Die Kulturwoche“

Wien (OTS) - Die „matinee“ am Sonntag, dem 2. Dezember 2018, präsentiert ab 9.05 Uhr in ORF 2 zwei neue Dokumentationen, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Zunächst führt der Film „Albanien – Ein Land im Aufbruch“ anlässlich des Kulturjahres Österreich-Albanien 2018 auf eine spannende Reise durch die Kunst-und Kulturszene des südosteuropäischen Staates. Danach erinnert das Porträt „Maria Callas: Tosca 1964“ an die „Primadonna assoluta“, deren Geburtstag sich an diesem Tag zum 95. Mal jährt. Den von Teresa Vogl präsentierten ORF-Kulturvormittag beschließt „Die Kulturwoche“ (10.30 Uhr) mit aktuellen Berichten und Tipps.

„Albanien – Ein Land im Aufbruch“ (9.05 Uhr)

Albanien ist ein Land im ständigen Wandel – zwischen Kommunismus und Kapitalismus, Ost und West, Banken und Bunkern, stolz und oft missverstanden. Früher wagten sich nur wenige Touristen ins „Land der Adlersöhne“. Doch das ändert sich: Unberührte Natur, jahrhundertalte Traditionen und aufregende Städte locken immer mehr Menschen an. Der Film von Florian Patterer nimmt die Zuseherinnen und Zuseher mit auf eine spannende Reise durch die Kunst- und Kulturszene Albaniens. Ausgangspunkt ist die Hauptstadt Tirana, die mit ihren bunten Häusern der kulturelle Hotspot des Landes ist und für viele als Geheimtipp Europas gilt. Die Szene floriert, denn eine neue Generation von Künstlerinnen und Künstlern erobert das Land mit dem angesagten ZETA Contemporary Art Center, der Universität der Künste und dem experimentellen Kulturfestival „REJA“. Dort trifft wilde, politische Kunst auf sozialistisches Pathos.

Im Norden der Balkanrepublik öffnet sich ein anderes Albanien – ländlich, naturverbunden und traditionsbewusst. Shkodër, das kulturelle Zentrum der Region, ist berühmt für seine einzigartige Musik. Auf den Spuren des Nationalhelden Georg Kastriota – besser bekannt als Skanderbeg – führt die Reise nach Wien, wo sein Helm und Schwert aufbewahrt werden.

Die besondere Beziehung zwischen Österreich und Albanien hat eine lange Geschichte: Sie reicht von der Allianz gegen das Osmanische Reich über das Kultusprotektorat der Habsburgermonarchie bis hin zum gemeinsamen Kulturjahr 2018. Die Aufarbeitung der kommunistischen Vergangenheit führt das Filmteam schließlich in einen der rund 200.000 Bunker Albaniens, der zum Museum umfunktioniert wurde.

„Maria Callas: Tosca 1964“ (9.35 Uhr)

Der Film von Holger Preusse taucht ein in das Jahr 1964, als die Musikwelt etwas völlig Unerwartetes erlebt: Maria Callas‘ Rückkehr auf die Opernbühne. Ihre „Tosca“ am Royal Opera House Covent Garden in London wird zu einer Sensation. Nicht einmal die Beatles haben mehr Presse. Dabei scheint Callas’ ruhmreiche Karriere längst am Ende, sie selbst zum Mythos geworden zu sein. Nicht mehr ihre Stimme, sondern Skandale beherrschen die Schlagzeilen. Enttäuscht von ihrer Liebe zu dem Multimilliardär und Playboy Aristoteles Onassis will Maria Callas noch einmal allen zeigen, dass sie den Titel „Primadonna assoluta“ zu Recht trägt. Unter der Bedingung, dass Starregisseur Franco Zeffirelli die Regie übernimmt, erklärt sich die Ausnahmesängerin dazu bereit, die Rolle der Tosca zu singen. Ihre Fans stellen sich tagelang am Londoner Opernhaus in Covent Garden an und verbringen die kalten Winternächte in Schlafsäcken und auf Klappstühlen, um eine der begehrten Karten zu bekommen.

