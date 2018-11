Willi Resetarits, Eckart von Hirschhausen, Eva Voraberger und Emeka Emeakaroha am 29. November zu Gast in „Stöckl.“

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl.“ sind am Donnerstag, dem 29. November 2018, um 23.05 Uhr in ORF 2 Sänger Willi Resetarits, Arzt und Kabarettist Eckart von Hirschhausen, Box-Weltmeisterin Eva Voraberger und Pfarrer Emeka Emeakaroha zu Gast bei Barbara Stöckl:

Willi Resetarits wird seinen 70. Geburtstag gebührend feiern. An zwei Konzerttagen tritt er mit seinen vielen musikalischen Wegbegleitern aus 53 Bühnenjahren auf. Auch sein Alter Ego Kurt Ostbahn lässt der Jubilar wiederaufleben. Im Nighttalk „Stöckl.“ blickt er auf seine mitunter wilden Jahrzehnte im Rampenlicht zurück und erzählt, wie es ihm mit dem Älterwerden geht. „FeierAbend“ zeigt am 8. Dezember um 19.52 Uhr in ORF 2 ein Porträt über den Künstler.

Der Arzt und Kabarettist Eckart von Hirschhausen ist überzeugt, dass die zweite Lebenshälfte die bessere ist. Wie kommt der 51-jährige Deutsche zu dieser Annahme? Der Mediziner spricht auch über seine fünf Regeln beinhaltende Lebensformel und erklärt, wie er zuletzt zwölf Kilogramm abgenommen hat.

Eva Voraberger hat als Profiboxerin berufsbedingt auf ihr Gewicht zu achten. Die Steirerin, die unter ihrem Kampfnamen „Golden Baby“ in den Ring steigt, ist amtierende Weltmeisterin im Bantamgewicht. Im Gespräch mit Barbara Stöckl erzählt die 28-Jährige, wie sie zum Boxen kam und warum es inzwischen zu einem Trendsport geworden ist.

Emeka Emeakaroha ist Brückenbauer zwischen den Kulturen. Der gebürtige Nigerianer ist seit knapp 20 Jahren in Niederösterreich als Pfarrer tätig und initiierte zahlreiche Hilfsprojekte in seinem Herkunftsland. Nebenher ist er auch bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv.

