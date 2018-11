60-Jähriger verletzt seine Lebensgefährtin mit Messer

Wien (OTS) - Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 08:50 Uhr

Adresse: 12., Andersengasse

In einer Wohnung in Meidling attackierte ein 60-jähriger Tatverdächtiger aus bislang unbekanntem Grund seine 59-jährige Lebensgefährtin mit einem Messer. Der bereits amtsbekannte gebürtige Österreicher stach mit einem Küchenmesser auf die Frau ein, wodurch sie drei oberflächliche Verletzungen im Brustbereich erlitt. Eintreffende Polizisten - verständigt von Nachbarn – nahmen den Tatverdächtigen widerstandslos fest. Gegenüber den Beamten am Tatort gab der Mann an, in Tötungsabsicht gehandelt zu haben. Bei seiner Einvernahme verweigerte er jedoch jegliche Aussage. Der 60-Jährige wurde wegen versuchten Mordes angezeigt und von der Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft in Aussicht gestellt.

