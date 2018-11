Polizei ersucht um Fahndungsunterstützung nach Einbruchsdiebstahl

Wien (OTS) - Datum: 15.02.2018

Uhrzeit: 06:00 Uhr

Adresse: 23., Brunner Straße

Ein am Fahrradständer in einem Firmengelände abgestelltes und mittels Sperrkette gesichertes hochpreisiges Mountainbike wurde von einem bislang unbekannten Täter gestohlen. Bilder aus Überwachungskameras zeigen den mutmaßlichen Dieb auf dem Firmenareal. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Fahndung. Sachdienliche Hinweise – auch anonym – werden an die PI Anton-Baumgartner-Straße unter der Telefonnummer 01/31310/49314 erbeten.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Harald SÖRÖS

+43 1 31310 72115

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at