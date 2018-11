Polizei ersucht um Fahndungsunterstützung nach Raubüberfall

Wien (OTS) - Datum: 09.11.2018

Uhrzeit: 17:25 Uhr

Adresse: 8., Laudongasse

Zwei bislang unbekannte Täter stürmten in eine Trafik in der Laudongasse. Einer der beiden Tatverdächtigen (ca. 175-180 cm groß, schlank) zog eine Faustfeuerwaffe, bedrohte die Angestellte und forderte Geld. Der zweite Mann (ca. 175-180 cm groß, schlank) begab sich hinter den Verkaufstresen und räumte Zigarettenstangen in eine Bundesheer-Tasche. Danach flüchteten die mutmaßlichen Räuber zu Fuß. Im Zuge der Ermittlungen wurden Fotos der Tatverdächtigen gesichert, wobei auf den derzeit vorliegenden Fotos das Gesicht des zweiten Tatverdächtigen nicht erkennbar ist. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Fahndung. Sachdienliche Hinweise – auch anonym – werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01/31310/33800 erbeten.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Harald SÖRÖS

+43 1 31310 72115

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at