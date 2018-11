AUVA-„Back to Life“-Award Burgenland geht an Peter Ecker aus Neckenmarkt

Preisverleihung mit Landesrat Darabos am 05. Dezember 2018

Wien/Eisenstadt (OTS) - Rund 20 Jahre litt Peter Ecker an einer schmerzhaften berufsbedingten Hauterkrankung. Als die Krankheit immer schlimmer wurde, war der letzte Ausweg die Aufgabe seines Berufs – für Peter Ecker eine schwere Entscheidung und gleichzeitig eine zweite Chance. Für seinen engagierten und vorbildhaften Weg zurück ins Leben wird er am Mittwoch, 5. Dezember 2018 mit dem AUVA-„Back to Life Award“ für das Burgenland ausgezeichnet. Nach einem langen Leidensweg hat sich Peter Ecker seinen Kindheitstraum erfüllt und die Meisterausbildung zum Berufsimker gemacht. Heute ist er gesund und arbeitet seit sechs Jahren als Imker, mit einem großen Herz für seine Bienen.

Gerötete und rissige Hände, Juckreiz und blutige Stellen an den Händen – berufsbedingte Hauterkrankungen (BK 19) sind die zweithäufigste Berufskrankheit und für Betroffene mit hohem persönlichen Leid und einer deutlichen Einschränkung der Lebensqualität verbunden. Peter Ecker lebte und arbeitete fast 20 Jahre lang mit dieser Diagnose, bis es irgendwann nicht mehr ging und er gezwungen war, seinen alten Beruf aufzugeben.

Nach Feststellung der Berufskrankheit durch die AUVA hat er die Chance zur beruflichen Neuorientierung genutzt, und sein Hobby – die Imkerei – zum Beruf gemacht.

Am 26. Februar 2015 legte er die Meisterprüfung ab und arbeitet seit sechs Jahren als Berufsimker mit Leib und Seele. Seine Hautkrankheit verursacht ihm keine Beschwerden mehr und er steht finanziell wieder auf eigenen Beinen.

Für seinen engagierten und beherzten Weg zurück ins Leben wird der 59-jährige Oberpullendorfer bei einem Festakt mit dem AUVA-„Back to Life“-Award ausgezeichnet.

Über den „Back to Life“-Award

Der AUVA-„Back to Life“-Award wird seit 1997 von der AUVA-Landesstelle Wien vergeben. Mit dem Award werden Menschen ausgezeichnet, die ihre Angehörigen nach schweren Arbeitsunfällen zu Hause pflegen („AUVA-Pflegepreis“). Seit 2016 geht der Preis unter neuem Namen auch an Menschen, die sich nach schweren Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten mit einer beispielhaften sozialen und beruflichen Rehabilitation ins Leben zurückgearbeitet haben und damit vielen Menschen Mut machen.

AUVA-„Back to Life“-Award Burgenland 2018 Preisverleihung

An der Preisverleihung nehmen teil:



Landesrat Mag. Norbert Darabos

in Vertretung von Landeshauptmann Hans Niessl



Mag. Alexander Bernart, Direktor der AUVA-Landesstelle Wien



KR Rudolf Silvan, Vorsitzender der AUVA-Landesstelle Wien und Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft Bau-Holz NÖ



Franz Nechansky, Spartenobmann-Stellvertreter der Wirtschaftskammer Burgenland



Datum: 05.12.2018, 13:00 - 14:00 Uhr

Ort: Altes Landhaus, Landtagssitzungssaal

Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt, Österreich

