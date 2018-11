Europas Lebensmittelwirtschaft appelliert an EU-Kommission: Maßnahmen zur Absicherung der Gentechnik-freien Produktion umsetzen!

Offener Brief: 75 Unternehmen aus 10 Ländern begrüßen Rechtsicherheit durch EuGH-Urteil

Brüssel/Wien (OTS) - 75 Unternehmen der Gentechnik-freien Lebens- und Futtermittelwirtschaft aus 10 europäischen Ländern, darunter Branchen-Leader wie EDEKA, REWE, SPAR, praktisch alle österreichischen Molkereiensowie zahlreiche Fleisch- und Futtermittelbetriebebegrüßen in einem Offenen Brief an EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Gesundheits­kommissar Vytenis Andriukaitis die klaren rechtlichen Zielvorgaben, die sich aus dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Neuen Gentech­nik vom 25. Juli 2018 ergeben. Sie fordern die EU-Kommission auf, die als Folge des Urteils notwendigen Maßnahmen zur Absicherung der Gentechnik-freien Produktion in Europa zügig umzusetzen. Die unterzeichnenden Unternehmen haben 2017 einen Gesamtumsatz von 144,2 Mrd. Euroerwirtschaftet und beschäftigen 833.000 Mitarbeiter.

Umfassender Maßnahmenkatalog zur Absicherung der Gentechnik-freien Produktion

Die EU-Kommission müsse den Schutz des europäischen Binnenmarktes vor Produkten, die außerhalb Europas mithilfe Neuer Gentechnik hergestellt wurden, sicherstellen. Sie müsse dafür sorgen, dass Nachweisverfahren für mit der Neuen Gentechnik hergestellte Produkte zur Verfügung stehen. Sie habe Kenn­zeichnung, Rückverfolgbarkeit sowie effektive Kontrollen für den Import von Agrargütern aus den Ländern, in denen mit Neuer Gentechnik hergestellte Pflanzen angebaut werden, zu gewährleisten. Darüber hinaus wird ein globales Transparenzregister angeregt, das weltweit alle, alte wie neue, gentechnisch veränderte Organismen (GVO) erfasst.

EU-Gentechnik-Gesetzgebung darf nicht aufgeweicht werden!

Den aktuellen Lobby-Versuchen zur Aufweichung der bestehenden EU-Gentechnik-Gesetzgebung müsse die EU-Kommission einen Riegel vorschieben: „Europa benötigt kein neues Gentechnikrecht. Europa benötigt eine ordnungsgemäße Umsetzung des geltenden Gentechnikrechts“, erklärt Florian Faber, Geschäftsführer der ARGE Gentechnik-frei, für die Unterzeichner. „Das EuGH-Urteil spricht eine unmissverständliche Sprache: Auch die Verfahren der Neuen Gentechnik unterliegen der EU-Gentechnik-Gesetzgebung; Vor­sorge­prinzip, Risikobewertung und Kennzeichnungspflicht gelten daher uneingeschränkt.“

Mit einer Aufweichung der EU-Gentechnikgesetzgebung kämen mit Verfahren der Neuen Gentechnik hergestellte Lebens- und Futtermittel ungetestet und unsichtbar für Hersteller, Vermarkter und Verbraucher auf den Markt. „Wir wollen auf keinen Fall unwissentlich GVO in Umlauf bringen und damit das hohe Vertrauen der Konsumenten in unsere kontrolliert Gentechnik-freien Produkte gefährden. Daher ist eine verlässlich funktionierende Rückver­folg­barkeit, mit validen Systemen für Nachweisverfahren, für uns unverzichtbar“,erklären die Unternehmen in ihrem offenen Brief.

„Ohne Gentechnik“ als wichtiger europäischer Qualitätsstandard

Die Lebens- und Futtermittelproduktion „Ohne Gentechnik“ ist mittlerweile zu einem wichtigen europäischen Qualitätsstandard und Marktfaktor geworden. Das EuGH-Urteil trägt mit dazu bei, die substantiellen Investitionen in die Zertifizierungsprozesse abzusichern, und es legt die Basis für weiteres Wachstum.

Aktuell gibt es in sieben EU-Ländern „ohne Gentechnik“-Kennzeichnungssysteme, zahlreiche weitere Länder planen entsprechende Systeme. Spitzenreiter am europäischen Markt sind Deutschland und Österreich. Die im deutschen Verband Lebensmittel ohne Gentechnik (VLOG)organisierten Unter­nehmen erwirtschaften 2018 mit mehr als 9000 Produkten einen Umsatz von über sieben Mrd. Euro. Die Mitgliedsbetriebe der österreich­ischen ARGE Gentechnik-freierzielen einen geschätzten Jahresumsatz von rd. 1,5 Mrd. Euro, mit über 3.500 als „Ohne Gentechnik hergestellt“ gekennzeichneten Produkten. In Deutschland werden 50 Prozent der Milch, 60 Prozent des Geflügel­fleisches und 70 Prozent der Eier „ohne Gentechnik“ erzeugt. In Österreich sind die komplette Milch- und Eierpro­duk­tion (seit 2010) sowie alles Geflügel (seit 2012) „ohne Gentechnik hergestellt“.

