Wieden: „Adventtouren“ mit BVin Lea Halbwidl

Der 4. Bezirk veranstaltet auch heuer wieder den

„Wiedner Adventkalender“. Vom 1. bis 24. Dezember laden Wirtschaftstreibende, Vereine und Pfarren aus dem Bezirk zum täglichen gegenseitigen Kennenlernen ein. Erstmals bietet die neue Bezirksvorsteherin der Wieden, Lea Halbwidl, im Rahmen des Wiedner Adventkalenders auch geführte „Adventtouren“ an, bei denen sie mit BezirksbewohnerInnen Grätzel erkunden und bei dort ansässigen Geschäften Halt machen wird. Die erste Adventtour findet am Freitag, 7. Dezember, um 16 Uhr statt und startet beim Engelbrunnen. Der zweite Termin ist Freitag, der 14. Dezember, um 16 Uhr, Treffpunkt ist am Rilkeplatz. Der dritte und letzte Spaziergang ist für den 21. Dezember um 16 Uhr geplant. Startpunkt ist hier der Ida-Margulies-Platz.

Für die Teilnahme ist eine Anmeldung im Büro der Bezirksvorstehung erforderlich unter 01/4000-4111. Dort bzw. unter post @ bv04.wien.gv.at erhalten sie mehr Informationen zum Wiedner Adventkalender sowie zu den Adventtouren.

