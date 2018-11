Welt-Aids-Tag: Spendenaktion von T-Mobile und UPC für Diversity Care Wien

Wien (OTS) -

15 Euro an „Diversity Care Wien“ für online abgeschlossene Verträge von T-Mobile und UPC am 1. Dezember 2018

SquareTrade spendet von 1. bis 15. Dezember 2018 einen Euro pro Versicherungsabschluss

Am Welt-Aids-Tag, der jedes Jahr am 1. Dezember stattfindet, zeigen viele Menschen und Organisationen Solidarität mit Menschen mit HIV und ihren Freunden und Familien und rufen dazu auf, aktiv zu werden.



Am 1. Dezember 2018 spenden T-Mobile und UPC pro online abgeschlossenem Vertrag* 15 Euro an „Diversity Care Wien“. Zusätzlich unterstützt T-Mobile Partner und Versicherungsspezialist SquareTrade die Spendenaktion. SquareTrade spendet pro Abschluss der Mobilfunkgeräte-Versicherung „Fair&Sicher“ von T-Mobile im Zeitraum von 1. bis 15. Dezember 2018 einen Euro an „Diversity Care Wien“.

Hauskrankenpflege in den eigenen vier Wänden

T-Mobile setzt sich seit Jahren für eine tolerante und inklusive Gesellschaft ein. Als langjähriger Unterstützer des LifeBall und von Projekten rund um HIV/AIDS unterstützt T-Mobile „Diversity Care Wien“. Der Verein „Diversity Care Wien“ ermöglicht Menschen mit HIV durch Hauskrankenpflege Unterstützung in den eigenen vier Wänden statt belastenden, wiederkehrenden Spitalsaufenthalten. Durch dieses Pflegeangebot wird ein weitgehend selbstbestimmtes Leben ermöglicht.



„T-Mobile ist seit Jahren eine nachhaltige Unterstützerin von Diversity Care Wien. Ihr und das Engagement von SquareTrade helfen uns, unseren Patientinnen und Patienten neben einer fachkundigen lebensweltorientierten Pflege zusätzliche Betreuung anzubieten. Menschen mit einer HIV-Infektion fühlen sich vielfach stigmatisiert und leben häufig am Rande der Gesellschaft – ohne Freunde oder Angehörige, die sich um sie kümmern und Zeit mit ihnen verbringen. Umso wichtiger werden hierbei unsere Angebote“, sagt Beate Dannoritzer, Geschäftsführerin Diversity Care Wien.



* Spendenaktion gültig für jede Neuanmeldung oder Vertragsverlängerung im Online-Shop von T-Mobile bzw. bei der Neuanmeldung für das Aktionspaket Speed 125 mit TV Comfort im Online-Shop von UPC.

