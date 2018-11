Bewerbung für das PhD Programm des IST Austria jetzt möglich

Call der multidisziplinären, internationalen Graduate School noch bis 8. Jänner 2019 geöffnet. Informationsmöglichkeit beim Student Open Day am 30. November am Campus des IST Austria.

Klosterneuburg (OTS) - Seit seiner Gründung im Jahr 2009 hat sich das Institute of Science and Technology (IST Austria) in Klosterneuburg zu einem Ort der internationalen Spitzenforschung entwickelt. Zusätzlich zur Forschung auf Weltklasseniveau stellt die Ausbildung der nächsten Generation von Top-WissenschaftlerInnen eines der zentralen Ziele des Instituts dar. Das multidisziplinäre PhD Programm, das sowohl fachspezifisches als auch interdisziplinäres Arbeiten ermöglicht, ist dabei in Österreich einzigartig. Bewerbungen für einen Studienstart im September nächsten Jahres sind jetzt noch bis 8. Jänner 2019 möglich.

Die 49 ProfessorInnen, die derzeit am Campus Arbeitsgruppen leiten, forschen in den Bereichen Biologie, Informatik, Neurowissenschaften, Mathematik und Physik. Studierende des PhD Programms können nach der zentralen Zulassung zur Graduate School im ersten Studienjahr mit bis zu drei verschiedenen Forschungsgruppen arbeiten und dabei, wenn gewünscht, unterschiedliche Fachbereiche kombinieren. Im zweiten Studienjahr wechseln die Studierenden nach bestandener Qualifizierungsprüfung in eine bestimmte Forschungsgruppe.

Am IST Austria gegenwärtig etwa 700 Personen aus 60 Nationen, davon sind aktuell knapp 200 PhD Studierende. Im Jahr 2019 ist geplant, rund 50 Studierende neu in das PhD Programm des Instituts aufzunehmen. Arbeitssprache am Campus ist Englisch. PhD Studierende des IST Austria sind während ihrer Studienzeit Vollzeitangestellte mit kompetitivem Gehalt. Studiengebühren gibt es am IST Austria prinzipiell nicht.

Während der gesamten Ausbildung sorgt die zentrale Graduate School dafür, dass die Studierenden sich als Teil einer starken Community fühlen und bietet Karriereberatung und -unterstützung. Ausführliche Informationen zum Programm gibt es beim Student Open Day am 30. November 2018. Weitere Informationen zum Programm und zum Bewerbungsprozedere gibt es unter https://phd.pages.ist.ac.at Dort ist auch die Anmeldung zum Student Open Day möglich.

Student Open Day

MEET THE RESEARCH GROUPS

Join lab tours and “Meet the Research Group” sessions, where you get the opportunity to meet our professors, PhD students and postdocs, and can find out more about their research.



PHD PROGRAM AND INTERNSHIP OPPORTUNITIES

Find out about our PhD program and internship opportunities from the PhD Program Chair (Prof. Gasper Tkacik).



CAMPUS TOURS

Take a campus tour to learn more about the founding principles of IST Austria as well as its past and future developments.



REGISTRATION

If you would like to join for the Student Open Day, please register using the form below. Note that registration is compulsory and that the most up-to-date information will only be sent to registered visitors. For questions, please feel free to contact the Graduate School Office (gradschool @ ist.ac.at).

Datum: 30.11.2018, 09:00 - 16:45 Uhr

Ort: IST Austria

Am Campus 1, 3400 Klosterneuburg, Österreich

Url: https://phd.pages.ist.ac.at/student-open-day-2018/

Anmeldung Anmeldung zum Student Open Day

