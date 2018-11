AVISO 5.12.2018, 10.00 Uhr: Pressegespräch & Foto-/Drehtermin: Caritas startet „Gruft Winterpaket“ mit Manuel Rubey

Rubey, Landau, Schwertner und Gäste der Gruft zur Lage von obdachlosen Menschen im Winter. Dringender Appell: „Helfen Sie: 1 Schlafsack + 1 warme Mahlzeit = 1 Gruft Winterpaket“

Wien (OTS) - Als Caritas sehen wir, dass Obdachlosigkeit heute sehr viele Gesichter hat. Es sind nicht nur die klassischen „Sandler“, also wohnungslose, ältere Männer mit zerschlissener Kleidung und Rauschebart, sondern auch junge Menschen und Frauen, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind. „Obdachlosigkeit ist die Spitze des Eisberges und Obdachlosigkeit kann sehr viele Gründe haben“, betont Caritas Präsident Michael Landau im Vorfeld des Termins in der Gruft. „Das Problem nicht leistbarer Mieten ist einer dieser Gründe. Und dieses Problem hat auch die Mittelschicht längst erreicht.“



Bei dem Termin in der Gruft werden auch zentrale Entwicklungen und Phänomene im Bereich der Obdach- und Wohnungslosigkeit aufgezeigt: Wie ist es um das Problem weiblicher Obdachlosigkeit bestellt? Gibt es genügend Quartiere? Und ist die Versorgung von obdachlosen Menschen mit Pflegebedarf sichergestellt? Klaus Schwertner: „Klar ist: Im Winter erschweren Minusgrade, Frost und erster Schneefall das ohnehin schon harte Leben auf der Straße. Die Antwort der Caritas lautet: Mehr Quartiere, mehr Freiwillige beim Caritas Kältetelefon und ein verstärkter Einsatz der Streetwork-Teams auf Wiens Straßen.“ Gemeinsam mit Schauspieler Manuel Rubey und mit Gästen der Gruft machen Schwertner und Landau auch auf den aktuellen Spendenbedarf im Bereich der Wohnungslosenhilfe aufmerksam. Konkrete Hilfe ist mit dem „Gruft Winterpaket“ möglich: 50 Euro sichern einen winterfesten Schlafsack und eine Mahlzeit.



Wann: Mittwoch, 5. Dezember 2018, um 10 Uhr

Wo: Betreuungszentrum Gruft, Barnabitengasse 12A,1060 Wien

Mit: Manuel Rubey, Sänger, Schauspieler und Kabarettist

Frau Violetta, Gast der Gruft

Michael Landau, Caritas Präsident

Klaus Schwertner, Generalsekretär der Caritas der Erzdiözese Wien



Caritas Spendenkonto

IBAN: AT163100000404050050

BIC: RZBAATWW

Kennwort: „Gruft Winterpaket“

Online-Spenden: www.gruft.at



Caritas startet „Gruft Winterpaket“ mit Manuel Rubey

Rubey, Landau, Schwertner und Gäste der Gruft zur Lage von obdachlosen Menschen im Winter. Aktuelle Phänomene und dringender Appell: „Helfen Sie: 1 Schlafsack + 1 warme Mahlzeit = 1 Gruft Winterpaket“



Mit:

Manuel Rubey, Sänger, Schauspieler und Kabarettist

Frau Violetta, Gast der Gruft

Michael Landau, Caritas Präsident

Klaus Schwertner, Generalsekretär der Caritas der Erzdiözese Wien



Datum: 05.12.2018, 10:00 Uhr

Ort: Gruft, Betreuungszentrum

Barnabitengasse 12A, 1060 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Martin Gantner

Presse, Caritas der Erzdiözese Wien

0664/ 889 52 760

martin.gantner @ caritas-wien.at